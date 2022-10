NOVI DETALJI TRAGEDIJE U VRŠCU: Dušana koji se razneo bombom i njegovu devojku meštani svakog dana viđali na groblju

Dušan S. (47), koji se danas oko 7.30 sati razneo ručnom bombom u kući svoje devojke Gordane P. (48) u Vršcu, svakog dana je na ulazu u Gradsko groblje zajedno sa njom prodavao cveće.

Mušterije navode da su Gordana i Dušan uvek imali najlepše bukete i da su bili uljudni i fini. Dodaju da se Dušan uvek svima lepo obraćao.

- Taj posao je dok je mogla radila njena majka Dragica. Kad je žena zanemoćala sve to je preuzela Gordana - kaže jedna Vrščanka.

foto: Belocrkvanske Novosti

I komšije iz Ulice Vase Pelagića, gde se jutros dogodila tragedija, kažu da su ih svakog jutra viđali kako ubacuju cveće u kola i odlaze na groblje.

- Fino su zarađivali od toga. On je umeo i da popravlja kola. To im je bio dodatni izvor prihoda. Često su i putovali. Delovalo je da su bili zaljubljeni, ali džaba sve to kada je Dušan bio problematične naravi. Imao je dosta "putera" odranije - konstatuje Gordanina komšinica.

Delovi tela samoubice odneti su na Institut za sudsku medicinu. Istraga, koja je u toku, utvrdiće i odakle Dušanu ručna bomba.

foto: Printscreen Facebook

Tragediji je navodno prethodila žučna svađa partnera zbog dugova koje je Dušan vukao odranije.

Pretučene žene, koje su bile prevezene u bolnicu, nakon što ih je krvnički pretukao kablom za struju, dale su izjavu višem javnom tužiocu iz Pančeva u policijskoj stanici u Vršcu.

Dušan je inače na društvenim mrežama često objavljivao slike sa zajedničkih putovanja i izjavljivao ljubav emotivnoj partnerki.

