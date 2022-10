TREĆI PUT PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA UBISTVO PORODICE ĐOKIĆ: Za monstruozno trostruko ubistvo u Moravcu optuženi Džonić i njegov sin!

Posle okončane dopune istrage Više javno tužilaštvo u Nišu je treći put podnelo Višem sudu u Nišu na preistpitivanje optužnicu za ubistvo tročlane porodice Đokić protiv okrivljenog Gorana Džonića i njegovog sina Stefana Džonića, koji se terete za pomaganje u zločinu.

Goran se dodatno tereti za nezakonito nošenje i posedovanje oružja a Stefan samo za posedovanje.

Portparol Višeg javnog tužilaštva u Nišu Borislav Radonjić potvrdio je da je okončana dopuna istrage i da je optužnica podneta sudu na proveru prošle nedelje.

Okrivljenom Goranu Džoniću se stavlja se na teret izvršenje krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 11. Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika i nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. Krivičnog zakonika, prenosi Blic.

Njegov sin Stefan Džonić je optužen za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pomaganju iz člana 114. stav 1. tačka 11. u vezi sa članom 35. Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. Krivičnog zakonika.

Prvi put je optužnica bila podneta u aprilu, ali je Viši sud vratio tužilaštvu radi otklanjanja formalnih nedostataka. Nakon toga tužilaštvo je ubrzo ponovo podnelo optužnicu, ali je sud nakon toga zatražio dopunu istrage radi preciznijeg utvrđivanja činjenica. U toku dopune, ponovo su saslušani Goran Džonić i njegov sin Stefan - koji se, osim za teško ubistvo i pomaganje u zločinu, još sumnjiče i za nezakonito posedovanje oružja i minicije - a potom i četvorica policajaca i četvorica svedoka koji su prisustvovali pretresima Džonićeve kuće u dva navrata. Urađeno je grafološko veštačenje a naloženo je i DNK veštačenje kutije sa mecima koja je pronađena prilikom pretresa Džonićeve kuće, iako se radi o kutiji za metkove koji nisu istog kalibra kao i pištolj kojim su ubijeni Đokići.

Džonić menja iskaze

Dopuna istrage naložena je zbog činjenice da Goran Džonić stalno menja iskaze, pokušavajući da krivicu svali na nekog drugog i ostavi trag bilo kakve sumnje da je to što on priča istina. Nakon što je propao njegov plan da krivicu prebaci na braću Kostadina i Aleksandra Miloševića – braću Jojke, on je nakon toga pokušao da predstavi da su mu dokazi navodno podmetnuti a da ga je naterao da sve tako ispriča neki inspektor iz Beograda!? No, svi prikupljeni dokazi idu samo u jednom pravcu sumnje – da je on sam isplanirao i izvršio monstruozni zločin.

Hronologija zločina

Goran Đokić (57), njegova supruga Gordana (56) i ćerka Lidija (26) iz Aleksinca ubijeni su 27.septembra nakon što su iz Moravca krenuli za Aleksinac. Njihova ugljenisana tela pronađena su 2.oktobra u ataru Moravca a spaljeni automobil „folkasvagen pasat“ nedaleko od 12 kilometara udaljene Tešice. Zbog sumnje da su počinili teško ubistvo krajem oktobra prvo je uhapšen Đokićev brat od tetke, penzionisani vatrogasac Goran Džonić, a potom i dvojica njegovih sinova Milan i Stefan, kao i braća Kostadin i Aleksandar Milošević, poznati kao braća Jojke. Braća Jojke i Milan Džonić, prvi sin Gorana Džonića, u martu su pušteni iz pritvora jer ih ni grafološko veštačenje ni drugi dokazi prikupljeni u istrazi ne povezuju sa zločinom.

Svi dokazi povezuju samo Gorana Džonića

Svi dokazi za sada povezuju samo Gorana Džonića. Njegov DNK je na novcu i vreći sa 40.000 evra, iskopanoj iz voćnjakakao i na pištolju koji je nađen sakriven nakon što je on ispričao policiji gde se nalazi a za koji je balističkim veštačenjem utvrđeno da je iz njega ubijena porodica Đokić. Sigurnosne kamere u Tešici snimile su „pasat“ Đokića kako sa zemljanog puta dolazi iz pravca Moravca u dva časa iza ponoći, i Džonićev žuti skuter kako se vraća dva časa kasnije istim putem. Snimljen je kako sipa gorivo u kantu na dan nestanka Đokića, a istog dana je bio i u Tešici kraj mesta gde je kasnije nađen zapaljen pasat... Jedan mladić posvedočio je da je 26.septembra oko 15 časova dovezao Džonića iz Tešice jer je navodno kod majstora ostavio motor ali je proverom je utvrđeno da je motor bio na popravci još u avgustu pa se sumnja da ga je Džonić dovezao na mesto gde će zapaliti pasat kako bi se njime vratio kući. Metalostrugar iz Moravca je posvedočio da je Džoniću pomogao da napravi navoj za metalni deo za koji se ispostavilo da je prigušivač, a dve nedelje nakon zločina naprasno je rođaku vratio dug od 10.000 evra. I plac na kojem se nalazi Stefanova kuća, a na kojem je pronađen zakopan novac, nalazi se u vlasništvu Gorana Džonića.

Sin ima alibi

Stefan Džonić koji je po zanimanju profesionalni vojnik ima jak alibi da u noći ubistva nije bio u Moravcu, već u bazi u Kopnenoj zoni bezbednosti a za sada ga nijedan dokaz direktno ne povezuje sa zločinom osim činjenice da je novac bio zakopan u dvorištu njegove kuće a da je njegov otac Goran Džonić, upitan da li bi neko od njegove dece bio sposoban da tako nešto uradi, odgovorio „možda i jesu“. No, u vreme Stefanovog odsustva Goran Džonić je imao pristup kući i dvorištu pa ostaje da se vidi da li će i nakon dopune istrage Stefanovo ime ostati biti u optužnici.

