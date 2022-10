NASTAVAK SUĐENJA DALIBORU BOGDANOVIĆU I DANIJELU JANJOŠU ZA UBISTVO MMA BORCA Drugookrivljeni posle godinu dana izneo nove detalje

NOVI SAD - Na današnjem samom početku nastavka suđenja bivšem policajcu Daliboru Bogdanoviću Boći (45), koji se zajedno sa Danijelom Janjošem (43) tereti za ubistvo MMA borca Uroša Stefanovića i ranjavanje Gorana Kovačevića Goranca, kao i nedozvoljeno nošenje oružja, reč je zatražio drugookrivljeni Janjoš.

- Da li ja mogu nešto da kažem, vezano za prošlo ročište a i uopšteno - pitao je sudiju Janjoš, gde je dobio potvrdan odgovor.

Danijel je nastavio, da je on detaljno dao izjavu u tužilaštvo kada se predao.

- Ja vidim da niko ne obraća pažnju na mene. Želim da ponovim da sam Bogdanovića vozio u tim kolima na prednjem sedištu kada smo išli da vežbamo gađanje. Želim da iznesen bitnu činjenicu da se u autu nalazila kartonska kutija koja je bila probušena od rupa kada smo nas dvojica vežbali. Ja sam tada u toj kutiji u kojoj smo pucali, stavio rukavice, jesu u kojoj su se one nalazile i etiketu koje je sve Bogdanović dirao i koristio. I to sam sve stavio u gepeku kola - rekao je Danijel.

foto: S.S.

Sada izneo da je pretučen u novosadskoj policiji

Branioc njegov reagovao je na unošenje sudije u zapisnik, da on nije rekao da je Bogdanović sedeo na prednjem sedištu. Nakon toga, na pitanje sudije šta je tačno rekao, on kaže:

"Ne mogu da se setim da li je sedeo napred ili nazad. Mislim da se nalazio i na prednjem i na zadnjem, samo ne znam da li kada smo išli ili se vraćali". Na pitanje tužioca zašto to do sada nije rekao , Danijel kaže iz razloga što ga je novosadska policija maltretirala.

- Celu noć nisam spavao pre nego što su me doveli na saslušanje kod vas, jer su me tukli, stavljali mi kesu na glavu, vezivali me i svašta radili - iz čista mira kaže Janjoš.

Na konstataciju sudije Vidoja Mitrića, "da je interesantno to da se sada satio baš kada je on odlučio da će doneti odluku da se ponovi veštačenje DNK, i da je greška veštaka što odmah nije uzela tragove sa sedišta i hvatača".

- Neko vas je pogrešno podučio- rekao je sudija Na pitanje tužioca da li je imao primedbe na zapisnik kada je davao prvi iskaz:

- Nisam. Shvatite da nisam smeo da kažem jer sam se plašio i od osvete novosadske policije , i od reakcije Dalibora i Gorana Kovačevića. Nisam nikome prijavio, niti podneo tužbu, a pogotovo iz straha što Kovačević ima uticaja i u policiji i u medijima - završio je nove detalje kojih se prisetio drugooptuženi Janjoš.

foto: S.S.

Omalovažavanje tužioca

Nakon toga je usledila burna rasprava, gde je jedan od branilaca Bogdanovića, Srđan Lješković u više navrata ulazio u žučnu raspravu sa tužiocem. - Ovaj čovek (Boća) se nevin nalazi na optuženičkoj klupi, zbog propusta tužioca. A ovaj drugookrivljeni vam sve priznaje , pa zašto je onda Boća nevin u zatvoru - rekao je veoma glasno Lješković.

Nakon toga usledila su saslušanja svedoka, uglavnom policijskih službenika koji su te kobne večeri bili na licu mesta. Međutim, i dalje se nastavilo dobacivanje tužiocu.

- Molim sud da se ne dozvoli omalovažavanje prema radu tužioca, jer to ne čini ni tužulac prema advokatu Srđanu Lješkoviću - zahtevala je da se unese u zapisnik, tužilac Jelena Stojaković Mustakas. Na njenu molbu, advokat Lješković je odgovorio: "Mene je tužilac omalovažio rekavši da ja ne znam tužiočki posao. Ja bi taj posao uradio kako treba i Bogdanović ne bi bio i dalje na optuženičkoj klupi - uzvratio je Lješković.

Podsetimo, kako se navodi u optužnici okrivljenima, Daliboru Bogdanoviću Boći i Danielu Janjošu se na teret stavlja da su 2. septembra 2021. godine oko 21 čas, u Novom Sadu, na Novoj Detelinari, u Ulici Cankarevoj, ispred broja osam, pokušali da liše života četrdesetsedmogodišnjeg Gorana Kovačevića Goranca, a tom prilikom ubijen je njegov telohranitelj, MMA borac, dvadesetsedmogodišnji Uroš Stefanović, a Goranac je ranjen u ruku.

(Kurir.rs / S. S.)