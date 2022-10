OVO JE BORIS KOJI JE POGINUO SA SVOJOM DEVOJKOM: Potresne reči oca mladog motocikliste teraju suze na oči SAHRANIĆE IH ZAJEDNO

Boris Majorski (18) iz Stare Pazove i njegova devojka Dejana Neralić (17) iz Golubinaca poginuli su u utorak popodne na putu Novi Sad - Inđija kod Beške, kada se motorom išli ka Vrdničkoj kuli!

Podsetimo, njih dvoje su se nalazili na motoru kada ih je "mercedesom" pokosio Slobodan B. (83) iz Krčedina. Boris je bio za upravljačem motora, a Dejana je bila suvozač. Vladimir Majorski, otac stradalog Borisa, kaže da su se on i Dejana mnogo voleli.

foto: Printscreen Instagram

- Krenuli su na taj izlet, u neko etno -selo kod Novog Sada, a na petlji je izleteo automobil, udario ih, na mestu su ostali mrtvi. Boris je vozio motor dve-tri godine, nije mu prvi put da je seo za volan - rekao je uplakani otac Vladimir i nastavio:

- Takvu ljubav nikada nisam video, mnogo su se voleli, to je bilo nešto neverovatno. Sahranićemo ih zajedno u petak u 14 časova na staropazovačkom groblju. Počivaće zajedno, da se ne razdvajaju ni na onom svetu - ispričao je za Kurir Majorski, inače vlasnik pogrebnog preduzeća.

Podsetimo, do nesreće je došlo u utorak oko 17.20 sati kada, kako se sumnja, automobil "mercedes" nije ustupio prvenstvo prolaza motociklu sa dvoje mladih.

- Osumnjičenom vozaču automobila Slobodanu B. je određeno zadržavanje do 48 sati. Iako se u pojavila informacija da je on vozio sa isteklom vozačkom dozvolom, ispostavilo se da to nije tačno. Naime, Slobodan B. je kod sebe imao stranu vozačku dozavolu, koja je važeća i koja važi i u Srbiji, tako da je bio regularan učesnik u saobraćaju - objašnjava izvor Kurira.

