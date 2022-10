MIKA ALEKSIĆ VREĐAO MILENU I UPOREĐIVAO JE SA DŽULIJOM ROBERTS: Učitelj glume osuo rafal po žrtvama

Miroslav Mika Aleksić, reditelj i učitelj glume, optužen za silovanja i nedozvoljene polne radnje nad sedam svojih učenica, juče je u Višem sudu u Beogradu u nastavku suđenja, tvrdio da je oštećena glumica Milena Radulović, "sve izmslisla po uzoru na holivudske glumice kako bi postala poznata".

Govoreći o glumici, Aleksić ju je nazvao "epizoda selebriti Milena Radulović".

Aleksić foto: ATAImages/ Antonio Ahel

- Prijava je podignuta po uzoru na poznate holivudske glumice. Razlog je obeležiti i eliminisati moćnika iz filmske industrije. Milena prepisuje tu matricu i izmišlja događaje u svoje i tuđe ime i objašnjava kako je to uticalo na njenu karijeru iz pozicije glumice od 26 godina - rekao je optuženi Aleksić i dodao "da se ona iz svog statusa anonimusa preokreće u selebriti".

- Podržana je od nevladinih organizacija, postaje medijska heroina feminističkog pokreta, prima nagradu američke privredne komore u Srbiji i zalaže se protiv rodno zasnovanog nasilja u Srbiji - rekao je Aleksić, dodajući i "da je Milena uvek "težila da bude poznata i elita, a za to sada nije potrebno ništa drugo osim organizovanog skandala i društvenih mreža".

O Ivi Ilinčić To je bedno i jeftino Aleksić je juče govorio i o glumici Ivi Ilinčić, koja ga je takođe prijavila. Govoreći o njoj, on je tvrdio "da ona laže o okolnostima". - Iva je sve to izmislila, radi se o lažnom sećanju. Iva je stalno u izjavama govorila koliko joj je bio važan dramski studio, koliko je ostavio traga na njoj, koliko je tu naučila o moralu, poštenju. Nikakvih problema nije bilo u našem odnosu. Nije bilo nikakvih traumatičnih događaja - rekao je Aleksić, navodeći "da se zaokret za 180 stepeni kod Ive dešava 2020. i da za to saznaje tek posle podnošenja krivične prijave". - Šta je razlog? Iva je darovita glumica, koja je pristala na uticaj koje je okruženje izvršilo na nju. Ona nije zla, ali je ušla u tu funkciju. To je stimulisano i upravljano od drugih , koji dolaze sa očeve strane. To je nešto što je mnogo bedno i jeftino - rekao je on.

On navodi da je ključni momenat za njega i Milenu april 2019. godine.

- Ona je završila fakultet, ali je bila bez posla. Išla je na sve kastinge, ali nije išlo. To dovodi do krize i depresije kod nje, anksioznosti, pa i pomisli da se ubije. Ona to ne može da izdrži i dolazi april 2019. Premijera filma "Balkanska međa". Rekao sam joj da je odigrala ulogu kao neka starleta. Ona kaže da nastaje dugotrajno vreme besa i osvete. Posle toga se više nismo videli. To je Milenin vodeći motiv kada je u pitanju tužba. Njen izrazito narcistički karakter. Ona traži da je okolina voli i doživljava onako kako ona sebe doživljava - rekao je Aleksić:

Radulovićeva foto: Ana Paunković

- Njena želja je da bude poznata i priznata po svaku cenu, da svoju glumu izmesti sa glumačke na javnu scenu. To je i uspela. Otvoren je medijski rijaliti proces, a ja sam prisilno njegov deo u formalnom smislu, iako suštinski nemam nikakve dodirne tačke sa tim.

On je naveo i da je Milena kopirala filma "Devet i po nedelja" i "opisala scene seksa na frižideru sa Kim Besindžer, ali i scene seksa Džulije Roberts".

