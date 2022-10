MOTIV UBISTVA GOKSIJA! PITANJE IZAZVALO BURU: Svađa na suđenju Belivukovom klanu! Evo šta je OPTUŽENI ODGOVORIO

U nastavku suđenja klanu na čijem čelu su Veljko Belivuk i Marko Miljković došlo je do varnica tokom svedočenja optuženog Aleksandra Vučeljića.

Advokatica Vesna Golubović, koja je zastupnik porodice ubijenog navijača Gorana Veličkovića Goksija, ispitivala je optuženog u vezi sa čuvenom tučom navijača na južnog tribini Partizanovog stadiona krajem 2017. godine, kada je uhapšena grupa huligana iz Hrvatske, koji su došli da podrže jednu frakciju u borbi za prevlast na tribini. Posle masovne tuče, grupa Hrvata je pohapšena.

Advokat Vesna Golubović pitala je Vučeljića da li zna ko je angažovao navodne plaćenike iz Hrvatske da se sukobe sa drugom navijačkom frakcijom Partizana 2017. godine, navodeći da oštećeni sumnjaju da je to dovelo do smrti Gorana Veličkovića. Vučeljić je rekao da ne zna ko je platio hrvatske državljane, ali je ovo pitanje dovelo do svađe i rasprave u sudnici između Golubovićeve i branilaca optuženih, pa je reagovala i sudija koja je smirila svađu u sudnici.

Advokat Vesna Golubović foto: Nenad Kostić

Advokat Vesna Golubović pitala je da li je poznavao ubijenog Veličkovića.

- Znam ko je, ali nismo imali prilike da se sretnemo na Partiznovom stadionu. On je bio na Istoku, ja na Jugu. Bio je jedan od vođa tamo, Jang bojsa, a u trenutku te podele je bio vođa jedne od frakcija na Istoku - rekao je Vučeljić, na šta je reagovao ponovo njegov advokat i zapretio da će da napusti sudnicu ukoliko optužđeni nastavi da odgovara na pitanja.

Goran Veličković Goksi foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Optuženi Miljković imao pitanja za Vučeljića.

Miljković: Reci mi Sale, da li je I.S. i pre tog avgusta spavao tu?

Vučeljić: Mislim da jesam, tu su se pravile žurke, deca su se skupljala mislim da sam ga jednom zatekao tu.

Miljković: Jesu li video da su fudbaleri dolazili tu da se slikaju?

Vučeljić: Jesu, to je bio neki marketing, da se urade slike sa likom pokojnog Miše Tumbasa. Slikanje je bilo, bili su u tom restoranu svi fudbaleri, Uprava.

Miljković: Jeli neko iz Uprave dolazio tu da pije kafu, jesu li igrali bilijar, stoni tenis?

Vučeljić: I fudbaleri, i Uprava kluba

Miljković: Kako je to izgledalo dok nismo sredili?

Vučeljić: Bila je rupa, smetlište, zmije su počele da izlaze

(Kurir.rs)