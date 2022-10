GOVOR TELA BELIVUKA I MILJKOVIĆA U SUDNICI! Nedeljković: Vođe klana izgledale opušteno, pritisak bio na SVEDOCIMA SARADNICIMA

Posle saslušanja optuženog Alekse Šejića, jučerašnje suđenje klanu na čijem čelu su Veljko Belivuk i Marko Miljković je završeno. Odbranu bi danas trebalo da prvi iznese optuženi Mijat Simeunović, potom još sedmoro optuženih, a onda bi trebalo da trojica svedoka saradnika prvi put pred sudom i pripadnicima kriminalnog klana daju svoje izjave.

Novinar Kurira Slađana Nedeljković svedočila je o tome šta se dešavalo u sudnici. Pored nje, gosti u "Redakciji" bili su advokati Milan Popović i Marko Kovač.

- Najupečatljivije je to što je Miljković hteo da sedne pored svedoka saradnika. On je obrazložio da bi tu bolje posmatrao suđenje i da bi na taj način mogao da bude bolje upućen u sve što se zapravo dešava. Postoji teorija optuženih ali i njiohovih advokata, da zapravo tužilaštvo govori svedocima saradnicima šta će govoriti u iskazu, čak je i branilac Marka Miljkovića, Vladimir Petrović zahtevao da se svaka komunikacija između tužilaštva i svedoka saradnika zaustavi i da oni nemaju nikakav vid komunikacije, čak i da budu udaljeni dok optuženi iznose odbranu - rekla je Slađana Nedeljković, pa dodala:

- Zanimljivo je to da su Miljković i Belivuk tokom izlaska za govornicu gledali samo u članove svog klana i namigivali su jedan drugom, smejali se, komunicirali. Vidimo ljude koji su optuženi, između njih sede policajci ali to njima ne smeta da međusobno razgovaraju. Bili su reklasirani, kao da nisu ni optuženi, zapravo pritisak su imali svedoci saradnici, čuli smo od samog Miljkovića ali i Belivuka da je Spasojević nekoliko puta pokušao sebi da oduzme život.

Advokat je komentarisao to da je Srđan Lalić, treći čovek po optužnici, prihvatio kaznu od 18 godina, kao i to da smatra da iskaz neće da se menja:

- Ne očekujem da će menjati svoj iskaz, oni su vrlo svesno, po savetu svojim branilaca očigledno odlučili da uzmu status okrivljeni saradnik. Interesantno je pitanje Srđana Lalića, koji je prihvatio zatvorsku kaznu od 18 godina zatvora. Čini mi se da tužilaštvo svoj slučaj gradi u tri pravca. Prvi je da se dokažu prepiske sa Skaj aplikacije, druga je DNK analize iz kuće u Ritopeku i treće su okrivljeni saradnici, mislim da je jako značajno ono što će reći u postupku, oni mogu da rasvetle mnoge stvari, oni su za to dobili manju kaznu nego ona koja bi im pretila, njihov značaj u postupku je izuzetan - rekao je Marko Kovač.

Milan Popović smatra da je data kazna pravilno odmerena u slučaju Srđana Lalića:

- Maksimalna kazna zatvora je 20 godina, ako izuzmemo kao posebnu kaznu doživotnog zatvora. Morate imati i u vidu koliko oni sada imaju godina i koliko je na to 18 godina. Posle tog proteka vremena ne preti tolika opasnost od njega kao što je sada. Ako je tužilašto to prihvatilo, ako je tako odmerena kazna, verovatno je pravilo odmerena - rekao je Milan Popović.

Novinarka Kurira je pojasnila slučaj i ponašanje Vlade Draganića, vlasnika kuće strave u Ritopeku:

- Za razliku od svih ostalih optuženih, Vlade Draganić je kao neki čovek iz naroda koji je došao tu, nije obavešten ni o čemu, pri samom izlaganju svoje odbrane on je rekao da nije dozvoljavao da oni bilo šta rade u toj kući u Ritopeku i da tamo nije bilo zločina i da nije kriv ni za jedno krivično delo koje mu se stavlja na teret. On nije imao toliko međusobnu komunikaciju sa ostalim optuženima, on je sedeo na totalno drugoj strani, bio je smiren sve vreme i kada je izašao ispred govornice nije davao utisak kao da je on vlasnik kuće strave u Ritopeku - rekla je Slađana Nedeljković.

