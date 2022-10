PREBIO HARMONIKAŠA DO SMRTI, A KAŽE DA MU JE UDARIO PAR ŠAMARA! Nišlija se ovako branio pred sudom

Otac sedmoro dece, A.S. iz Niša nije priznao da je prebio niškog harmonikaša Ferata Asanovića (68) koji je potom preminuo u bolnici.

Ferat je nađen na ulici 4. maja ispred kafane oko 3.00 sata ujutru. Ležao je nepomično. Slučaj je prijavio prolaznik, a Hitna pomoć ga je odvezla u bolnicu.

On je jutros na prvom ročištu suđenja u Višem sudu u Nišu rekao da mu je udario samo par šamara u kafani jer je harmonikaš prethodno udario konobaricu Zoricu po ruci.

Tužilaštvo A.S. tereti da je Asanoviću zadao dva puta po desetak udaraca pesnicom u predelu glave, ušne školjke i lica gde su se tada 4. maja ove godine jasno videli podlivi. On je posle toga otišao taksijem, a uhapsila ga je policija sutradan kod Tvrđavskog mosta.

Prema navodima tužioca, A.S. je zamerio harmonikašu što mu svira samo refren naručenih pesama, a ne cele melodije. Harmonikaš je onda rekao da je umoran i da ne može više da svira, a po optužnici, A.S. je ustao i počeo da ga mučki udara.

foto: Printscreen

Ovaj udovac koji je nakon smrti žene ostao sa sedmoro dece je častio celu kafanu, po njegovim rečima, na ulasku, a Ferat je već sedeo tu sa odloženom harmonikom.

- Čoveka nisam ubio ja. Ja ga od ranije nisam poznavao. Svirao mi je jedno vreme, a onda je konobarica Zorica rekla "hajde dosta više, navućičete mi inspekciju". Uhvatila ga je za harmoniku, a on je udario preko ruke. Zato sam ustao i udario mu nekoliko šamara. On je rekao, ne znate ko su moji sinovi, hoćete sad da ih pozovem. Onda sam uzeo taksi i otišao. Sutra me je policija uhapsila, ali nisam znao zašto, tek sam uveče saznao da je Ferat umro. I plakao sam zbog toga - rekao je A.S. na sudu.

Sestrić od ferata Asanovića, Ljubiša Jovanović kaže da se mnoge pojedinosti u slučaju A.S. ne slažu jer on odlično poznaje njegovog sina, a s kojim je nekada imao problem oko devojke.

Nastavak suđenja je zakazan za 31. oktobar.

(Kurir.rs/M.S.)