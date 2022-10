KAVČANI REDOM NUDE JEMSTVO! DAJU BOGATSTVO ZA SLOBODU: Bivši šef Milove tajne policije za sina izdvojio više od MILION EVRA

Odbrana Ivana Nikčevića, jednog od okrivljenih u slučaju ubistva Bojana Mirkovića (34) 12. novembra 2020. u "Belvilu", ponudila je jemstvo u iznosu od 70.000 evra za njegovo puštanje na slobodu.

Podsetimo, pred Višim sudom u Beogradu u utorak je održano suđenje Lazaru Tejiću i još četvorici optuženih za ubistvo Mirkovića.

Sud nije doneo odluku o tome da li će ponuda odbrane o jemstvu biti prihvaćena, ali s obzirom na ranija iskustva, teško je da će se Nikčević dokopati slobode.

Bez obzira na to što su šanse za pristanak suda minimalne, Nikčević je samo još jedan u nizu koji je pokušao da "kupi" slobodu. Samo u poslednjih mesec dana sudskim većima su nuđene mnogo veće cifre, pa i čitava bogatstva.

Bojan Mirković foto: Zorana Jevtić, Drustvene Mreže

Ivan Nikčević je još u februaru ove godine na jednom od ročišta ponudio jemstvo od 50.000 evra kako bi se branio sa slobode, dok je okrivljeni Filip Ivanović hteo da založi 35.000 evra. Ovaj njihov predlog sud je tada odbio kao neosnovan, a Nikčević je sada digao "ulog" za još 20 hiljada evra.

U slučaju ubistva Mirkovića glavni osumnjičeni je Lazar Tejić koji je i priznao krivično delo, a ostali, među kojima je i Nikčević, označeni su kao njegovi pomagači.

Ipak, cifru od 100 hiljada evra ponudio je glavni osumnjičeni za ubistvo "škaljarca" Gorana Vlaovića (38), Kragujevčanin Duško Tanasković (28) i to sudu u Zadru.

Likvidacija na Pagu

Tanasković se na saslušanju pred tužiocem ćutanjem, a hrvatski mediji preneli su da je odbrana osumnjičenog, u ime njegove porodice, za njegovu slobodu nudila kauciju od 100.000 evra, što je sud ipak odbio i njemu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva.

Njegov advokat Vinko Gulišija je kasnije za 24sedam objasnio da su se oni dogovorili da Kragujevčanin odbranu iznese tek na suđenju i da se za sada ne izjašnjava o krivici.

Rekao je i da je Tanasković u lošem psihičkom stanju.

Duško Tanasković foto: SLOBODNA DALMACIJA/Zadarski.hr

- Nije iznosio odbranu i, kako smo se dogovorili, to neće uraditi sve dok ne počne suđenje za ubistvo Vlaovića. On je u pritvoru u Zadru i tamo će ostati do daljnjeg - rekao je tada advokat za naš portal.

Kao nalogodavci Vlaovićevog ubistva, koji je bio desna ruka ubijenog vođe "škaljaraca" Jovana Vukotića, označeni su pripadnici suprotstavljenog "kavačkog klana". Pretpostavlja se da su upravo oni organizovali likvidaciju, a da je Tanaskovićev zadatak bio "samo da puca", zato bi njegov dogovor sa Tužilaštvom mogao da zatvori još neke istaknute "kavčane".

Baš se zbog toga pretpostavlja da se Tanasković brani ćutanjem, jer strahuje za svoju porodicu.

Još jedan "kavčanin", koji je u isto vreme bio i policijski službenik, nalazi se u pritvoru, a njegova porodica nudi pravo bogatstvo kako bi ga videla na slobodi.

Policajac na javi, "Komandos" na Skaju

Bivši policijski službenik u Crnoj Gori Petar Lazović, inače sin Zorana Lazovića koji je bio jedan od najbližih saradnika Mila Đukanovića i šef njegove tajne policije, uhapšen je zbog sumnje da je bio saradnik "kavačkog klana", štitio ih i odavao im poverljive informacije iz istraga koje je sprovodila crnogorska policija.

Prema podacima Europola, Lazović je često bio na vezi sa "kavačkim vođom" Radojem Zvicerom, a dopisivali su se preko zloglasne "skaj" aplikacije gde se Lazović zvao "Komandos".

Porodica Petra Lazovića tako, da bi ga videla na slobodi, sa tri nekretnine vredne 1.139.289 evra i 100.000 evra u kešu garantuje Višem sudu u Podgorici da uhapšeni policajac, neće pobeći ukoliko mu ukinu pritvor.

Petar Lazović foto: printscreen beraneonline.me

Predlog za određivanje jemstva tom sudu juče je poslao Lazovićev branilac, advokat Borivoje Đukanović, a Višem sudu u Podgorici Zoran Lazović za slobodu svog sina Petra založio je porodiču stambenu zgradu sa pomoćnim objektom i urbanizovano zemijište čija je tržišina vrednost po izveštaju o procni od 16. septembra - 426.000 evra.

- I rođeni brat okrivljenog, Marko Lazović daje jemtvo - nepokretnost...čija tržišna vrednost je po izveštaju o proceni od 15. 9. 2022. godine 245.000 evra... Nadalje, rođeni stric okrivijenog Dejan Lazović daje jemstvo - porodični stambeni objekat čija tržišna vrednost je po izveštaju o proceni od 14. 9. 2022. godine 468.289 evra.

Navedena lica pružaju jemstvo u celokupnom iznosu procenjene tržišne vrednosti predmetnih nepokretnosti - 1.139.289,00 evra, kao garanciju da nakon puštanja na slobodu okrivljeni Petar Lazović do kraja krivičnog postupka neće pobeći, neće se ni kriti, niti na bilo koji drugi način negativno uticati na tok i ishod krivičnog postupka. Uz napred označene nekretnine, otac okrivljenog Zoran Lazović polaže na ime jemstva i novčani iznos od 100.000 evra - piše u predlogu za jemstvo.

(Kurir.rs/24 sedam)