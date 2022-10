HRVATICE PROŠLE PAKAO SA DIVLJIM TAKSISTOM: Urlao je i tražio 22.000 "BRŽE, OVO JE BEOGRAD" Rođaka do detalja opisala horor u autu

Dve devojke iz Hrvatske, koje su u noći između petka i subote, doživele horor od strane, kako se sumnja, divljeg taksiste, vratile su se u Hrvatsku, a rođaka kod koje su boravile u Beogradu ispričala je za Kurir šta im se dogodilo nakon noćnog provoda na jednom splavu.

Rođaka Hrvatica (ime i prezime poznato redakciji Kurira), ispričala nam je da su dve devojke od dvadeset godina došle u petak u Srbiju i da nisu ni slutile da će ih samo nekiliko sati kasnije oteti i opljačkati mladić, za koga su verovale da je taksista.

- Ja sam ih odvezla do poznatog splava i tu sam ih ostavila. Rekla sam im da u povratku uzmu taksi i da račun do Altine, gde su spavale, ne može da im izađe više od 3.000 dinara, 4.000 plafon, ali više od toga ne može - priča nam rođaka i dodaje da su devojke sa splava izašle oko 3.15 sati.

- Prvo su zvale taksi, ali nisu uspele da ga dobiju. Vrtele su se tu ispred splava jedno petnaestak minuta ne bi li uspele da dozovu taksi. Na kraju je njima prišao jedan mladić, za koga kažu da su ga primetile da ih je sve vreme gledao dok su tražile prevoz, i kulturno im ponudio pomoć. Rekao je: "Devojke, ja ću da vam pomognem, ja ću da vas vozim. Upaliću taksimetar". Ništa im nije delovalo sumnjivo, jer je on, kako su mi ispričale, bio ljubazan i fin, i ušle su u auto - priča naša sagovornica.

Upalio ukradeni telefon Lokacija na Voždovcu Naša sagovornica kaže da je njenoj rođaci telefon koji je ostao u taksiju povezan sa smart satom. Ona kaže da je u subotu oko 12 sati rifrešovala adresa i da je sat pokazao da se telefon nalazi u ulici na opštini Voždovac. - I to smo javili policiji, pomislili smo da možda on živi tu. Nadam se da će policija pronaći tog momka - kaže ona.

Kako dodaje, rođake iz Hrvatske su joj rekle da je mladić potom upalio neki taksimetar na svom mobilnom telefonu, odnosno neku aplikaciju kao taksimetar, a da je njih zamolio da na svom mobilnom upale navigaciju, kako bi mu pomogle da pronađe put.

- Do adrese na Altini su stigle oko 4.01, a inače se stiže za 15.20 minuta. Rekle su mi da su mu usput govorile da skrene levo, ali on bi skrenuo desno, uz komentar da je ta ulica jednosmerna i slično. One su odmah videle da on ide okolo, naokolo, ali nisu verovale da će im ispostaviti toliki račun. Kada su konačne stigle na željenu adresu, on im je rekao: "Evo, taksimetar pokazuje 22.000 dinara". One su rekle: "Mi to nećemo da platimo!" i tada kreće drama - prepričava nam rođaka dve devojke.

Prema njenim rečima, rasprava između nasamarenih mušterija i mladića koji ih je vozio trajala je desetak minuta.

- Rekle su mi da je on zaključao vrata od kola kada nisu pristale da mu daju tolike pare. Onda je počeo da viče: "Kako nećete da platite, morate da platite, ovo je Beograd!". On njih nije fizički napadao, ali je ta svađa bila mučna i bukvalno im je iznudio 22.000 dinara. One su na kraju izvadile te pare i dale su mu. Dok su brojale on je govorio: "Ajde, brže, brže, brže", videlo se da mu se žuri da što pre ode odatle. Kada je uzeo novac, otključao je vrata i dok su izlazile, jednoj devojci je ispao telefon u autu. Ljubazno ga je pitala da joj da telefon, ali on to nije učinio, već je otišao - kaže rođaka za Kurir i dodaje da su joj devojke rekle da su se uspaničile, naročito zbog toga što se jednoj telefon ugasio, a drugoj je baterija bila na tri posto, tako da su praktično bile prepuštene na milost i nemilost prevarantu.

Kako kaže, one su slučaj prijavile policiji, a u policijsku stanicu su odnele i snimke sa sigurnosnih kamera na kojima se vidi automobil, ali se ne vide tablice.

Još gori slučaj Austrijance odvezli u zabit Ova žena kaže da joj se na Instagramu javljaju ljudi sa sličnim priičama, a da joj je jedna građanka rekla da su njeni poznanici iz Austrije pre izvesnog vremena prošli još gore. - Njih je divlji taksista valjda odvezao van grada, u neku zabit, ukrao im je mobilne telefone i pare i tako ih ostavio tu same bez ičega - priča ona.

- One su rekle da je u pitanju mlađi muškarac, između 25 i 30 godina i da je svetlo-smeđ. Takođe, zapamtile su da je imao crni gornji deo trenerke. Po snimcima sa kamera rekla bih da je automobil "rendž rover" ili "lend rover", ali onaj stari model, kockasti i da je tamne boje - priča ova žena i dodaje da su joj policajci rekli da se sigurno ne radi o taksisti, već da je verovatno u pitanju prevarant, kao i da ovo nije jedini slučaj, te da postoji već razrađena šema po kojoj oni rade.

- Međutim, rekli su mi i da do sada nisu imali da je nekome za jednu vožnju iznuđena ovolika suma - dodaje ona. Ona napominje i da njene rođake znaju da su pogrešile što su ušle u vozilo bez taksi obeležja, ali da njima ni na kraj pameti nije bilo da će im se desiti ovako nešto.

- One su se u Beogradu i u klubu fantastično provele. Svi su prema njima bili prijateljski nastrojeni i ljubazni. Za sve imaju samo reči hvala, a opšti utisak o našim ljudima im je odličan. Zbog svega toga nisu ni pomislile da će ih neko prevariti - kaže ona i dodaje:

- Ja sam im rekla da je na kraju krajeva sve dobro prošlo, mogao je i da ih odveze negde, da ih ne daj bože siluje - kaže uznemirena rođaka.

