BRATE, NEMA ŠTA TU DA SE PRAVDAMO: Krvavi oktobar Belivukovog klana, ubijali redom, pa se OVAKO hvalili na Skaju

Ozloglašeni klan Veljka Belivuka najviše zločina izvršio je u oktobru.

Pripadnici klana sumnjiče se da su čak tri osobe likvidirali oktobra 2020. godine, ali i jednu oteli. Zločine su činili u Crnoj Gori i Srbiji.

Jedna od žrtava ozloglašenog klana je Lazar Vukićević koji je ubijen 4. oktobra 2020. godine. Prema navodima iz optužnice, nakon saznanja da je Vukićević navodno vršio opservaciju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, pripadnici njihove kriminalne grupe su ga ubili.

Lazar Vukićević foto: Privatna Arhiva

Dok su se Belivuk i Miljković nalazili u Crnoj Gori, koristeći kriptovani telefon Mila Radulovića Kapetana, visoko-pozicioniranog pripadnika suprotstavljene kriminalne grupe s kojom je Vukićević sarađivao, žrtvu su namamili na sastanak u vikendicu u Ritopeku.

Vukićevića su okrivljeni namamili preko kriptovane poruke uz reči da je Belivuk otet i da ga treba likvidirati. Nakon što su ga namamili u kuću u Ritopeku, pripadnik klana (sada okrivljeni-saradnik) Srđan Lalić mu je vrelom peglom prelazio preko tela. Optuženi Vlade Draganić, Miloš Budimir i Nemanja Đurić su mu stavili svi zajedno gumeno crevo u usta i u pustili vodu i ugušili, tj udavili.

Sa njima zajedno je sutra i okrivljeni-saradnik Bojan Hrvatin sekao telo, koje su potom samleli i bacili u Dunav. Mučenju je prethodila jeziva poruka vođa klana – Belivuk i Miljković su od članova svoje krimi-grupe tražili da budu posebno surovi prema Vukićeviću, uz poruku: “Neka pati najviše”.

Marko Miljković i Veljko Belivuk foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas

Istog dana zločini u Crnoj Gori

Vođa klana Belivuk i Miljković su za to vreme bili u Crnoj Gori. Tamo su se odvijali novi zločini.

Tog dana Belivuk i Miljković su ilegalno ušli u Crnu Goru, ali i oteli Mila Radulovića, zvanog Kapetan.

Specijalno tužilaštvo Crne Gore svojevremeno je navelo kako je Radulović ubijen.

Najpre je namamljen da dođe u štek kuću na sastanak. Ubrzo po dolasku, za Radulovića je počeo pakao. U otmici i mučenju učestvovali su Belivuk i Miljković, a kako je ranije saopšteno, radili su sve po nalogu vođa kavačkog klana Slobodana Kašćelana i Igora Božovića.

Napadači su od Radulovića tražili da im oda informacije o škaljarskom klanu, te da otključa svoj kriptovani telefon.

”Radulović je omogućio osumnjičenima da preko njegovog kriptovanog telefona i aplikacije SKY šalju pisane poruke Lazaru Vukićeviću (žrtvi klana), a sve kako to kako bi ga namamili do unapred pripremljene lokaciji i lišili života. Nakon što su po svojoj proceni od oštećenog izvukli sve informacije i podatke koje ih zanimaju, oštećenom su obećali da će ga pustiti da živi u Španiji i da ga neće ubiti, iako su znali da to neće učiniti”, rekao je ranije tužilac Saša Čađenović.

To se nije desilo. Radulović je dugo trpeo torturu, sve dok nije likvidiran, skoro dva meseca, sve dok nije likvidiran. Ubice su ga zadavile kablom, nakon što su mu stavili kesu na glavu.

Potom su njegovo telo spalili na lomači.

Adis Spahić foto: printscreen Facebook

Isto dana kada je Radulović otet, ubijene su još dve osobe u Crnoj Gori – Damir Hodžić, koga su zvali Kasapin, i njegov šurak Adis Spahić – Zet.

Hodžića su pripadnici kavačkog klana namamili da dođe u kuću u Spužu, a njega je do te lokacije dovezao šurak Spahić.

Belivuk je, kako se sumnja, odmah pucao u glavu Hodžiću, čime ga je lišio života. U kasnijem razgovoru sa drugim članovima svog klana Belivuk je objasnio da je Hodžić sa sobom imao oružje koje je želeo da upotrebi videvši da su upali u zamku.

Paralelno sa tim, Miljković i osumnjičeni Nebojša Janković su fizički nasrnuli na nesrećnog Spahića i ubili ga. Belivuk je zatim poslao glasovnu poruku preko kriptovanog telefona svojim pajtosima.

„Brate, i Zemo i Hel (kako su im bili nadimci na Skaj telefonima prim. aut) i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvatao svog, meni je zapao Kasap, Kratos je hvatao zeta, Hel je hvatao Mileta, to što je Kasap imao utoku i potegao, brate, to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli u grupi, ako se vidi i potegne odmah da sed puca“, rekao je Belivuk i dodao: „Brate, to nema šta tu da se pravdamo“.

