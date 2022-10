HRVATIN DO DETALJA GOVORIO O UBISTVU VOĐE ALKATRAZA: Belivukov vojnik otkrio kako je odlučeno da Kića bude ubijen i ko je pucao

Klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića tereti se, između ostalog, za sedam monstruoznih ubistava, ali na spisku smrti koje je sastavilo Tužilaštvo nema imena nekadašnjeg vođe frakcije navijača Partizana - Alkatraz, Ljubomira Markovića Kiće. Za sada su dve optužnice potvrđene protiv Belivukovog klana, ali postoje sumnje da je broj žrtava znatno veći od sedam, što potvrđuju i svedočenja okrivljenih svedoka. Jedan od njih, Bojan Hrvatin zvani Fabula, čiji je iskaz zapisan na gotovo 70 strana, otkrio je i kako je ubijen Marković, ali i ko je bio direktni izvršilac, a ko organizator ovog zločina.

Posle zvaničnog obećanja da će govoriti istinu kao svedok, Hrvatin otkriva detalje iz svog života i kako je upoznao pripadnike klana, pa uvodi tužioce u pozadinu monstruoznih ubistava u kojima je učestvovao, odnosno koja su mu opisali ostali pripadnici ove kriminalne grupe.

Jedno od ubistava o kojima govori Hrvatin, a koje se desilo dok je on još bio u zatvoru, 2. novembra 2019. godine je upravo likvidacija Ljubomira Markovića. Da bi objasnio kako ima saznanja o ubistvu koje se dogodilo, Hrvatin ističe da je blizak sa jednim od okrivljenih, Milošem Budimirom, još iz zatvorskih dana i da ga je on upoznao sa Markom Miljkovićem, a potom i sad Belivukom, navodi 24 sedam.

Na druženju u dvorištu Miljkovićeve kuće, Hrvatin sluša razgovor o ubistvu Markovića i tužilaštvu otkriva detalje.

- Govorili su o tome kako su rešili da postanu prvi na tribini. Na jednoj strani ima jedna ekipa Grobara, a na drugoj druga, a Kićina je došla i zauzela "prvo mesto". Miljković je tada pomenuo i da bilo vrlo lako da se sve to razbije, da samo mora da se "smakne" Kića - priča Hrvatin.

Miloš Budimir, naknadno mu pominje, da je on predložio da se Kića ubije jer je to "najbolji način da se raspadnu i zaplaše sve ostale frakcije na južnoj tribini". Tada mu, prema rečima Hrvatina, Budimir otkiva detalje ubistva.

- Negde u blizini pumpe u ulici Grčića Milenka bili su Miloš Budimir i njegov brat Marko i posmatrali ubistvo. Kasnije su videli da tu ima neka kamera sa pumpe koja gleda baš na mesto ubistva. Oni su posle izvršenog dela, prerušeni u policajce otišli do radnika na pumpi i pitali da li im radi video nadzor, ali su radnici rekli da ne radi, pa im je laknulo. Miloš mi tada nije spominjao ko je bio direktni izvršilac, ali mi je mnogo kasnije rekao da je to uradio Ljubomir Lainović (sin Branislava Lainovića Dugog). Ja sam isto smatrao da je to logično, jer uvek gledaš da se rešiš onoga ko "vuče sve konce" - ispričao je Hrvatin.

Ljubomir Marković Kića ubijen je 2. novembra 2019. godine ulici Grčića Milenka u Beogradu. Brutalnost likvidacije nasred ulice i naočigled mnogobrojnih prolaznika i dece, a za ovo delo još uvek niko nije odgovarao.

