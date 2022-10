U ZATVORU SAZNAO DA JE IZGUBIO OCA: Svedočio sin na smrt prebijenog harmonikaša, a osumnjičeni tvrdi da se u kafani OVO desilo

Marjan Asanović, sin Ferata Asanovića (68) koji je brutalno pretučen 3. maja ove godine zbog čega je dan kasnije preminuo u niškom UKC na Višem sudu u Nišu rekao da je za smrt oca saznao u zatvoru.

Za očevu smrt sam saznao od nadzornika u Kazneno-popravnom zavodu gde sam bio u pritvoru. Dozvoljeno mi je da prisustvujem njegovoj sahrani, pogodilo me je kada sam na grobu video njegovu slomljenu harmoniku. Čoveka koji mi je usmrtio oca ne poznajem, niti znam zašto je to uradio!

Ovim rečima se danas Višem sudu u Nišu obratio Marjan Asanović.

Za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom sudi se ocu sedmoro dece Aleksandru Selimoviću (35) kome preti kazna zatvora od 12 godina.

Marjan je i danas na sud doveden iz pritvora, ali u svojstvu oštećenog. On se pridružio krivičnom gonjenju i istakao imovinskopravni zahtev, što su takođe posredstvom svog punomoćnika učinili i njegov polubrat Dragan, te Feratova sestra Zumbula Asanović.

Danas je bilo predviđeno i saslušanje svedoka koji su kobne večeri bili u kafani gde je došlo do incidenta koji je Ferata koštao života. Međutim, ni Aleksandar Manojlović, ni Milan Đorđević ni Zorica Kostić nisu se pojavili u sudnici pa je sudija Aleksandra Mojašević naložila da budu pozvani preko Policijske uprave u Nišu.

Selimović je na prethodnom glavnom pretresu negirao da je pretukao Asanovića. Priznao je da ga je navodno išamarao i to braneći konobaricu, a za Feratovu smrt optužio osoblje kafane koje, kako je isticao, nije pozvalo Hitnu pomoć što bi harmonikašu spasilo život.

Zamenik Višeg javnog tužilaštva Aleksandar Kaličanin naveo je tada da su se u vreme incidenta optuženi i oštećeni zatekli u istoj kafani u Rendgenovoj ulici u Nišu.

Optuženi je zahtevao od oštećenog da mu svira što je on i učinio da bi mu se u jednom trenutku obratio rečima:

- Nemoj da mi sviraš po jednu strofu, već celu pesmu, platio sam ti, razbiću ti harmoniku! Nakon što mu je oštećeni odsvirao još nekoliko pesama, kazao mu je da se umorio i da želi da ide kući, ali mu je Selimović bacio instrument, a zatim mu pesnicama naizmenično zadao deset udaraca po glavi i vratu. Kada je njegov prijatelj pokušao da ga spreči govoreći: "Nemoj više da ga biješ, ubičeš ga!", optuženi nije reagovao.

Feratu se obratio rečima: "Zovi sina da te brani!" I zadao mu još deset udaraca od kojih je pao sa stolice. Oštećeni je zadobio teške telesne povrede od kojih je 4. maja preminuo u niškom UKC - naveo je između ostalog tužilac.

Selimović je donekle izmenio iskaz dat pred Višim javnim tužilaštvom ističući da je bio pijan u vreme kada je saslušavan.

- Te večeri sam došao u kafanu sa jednim drugom, popio sam sedam do 10 čaša piva, a nakon incidenta sa Feratom još tri čašice alkoholnog pića. On je svirao u kafani, kazao mi je da je otac izvesnog Marjana za koga sam čuo da je polomio ruke i noge mojoj poznanici Žaklini Asanović. Sve je bilo u redu do trenutka kada je konobarica upozorila Ferata da ne sme da svira u kafani jer će ih inspekcija kazniti. On je nju tada udario po rukama i uputio joj reči: "Hoćete li da pozovem moje sinove da naprave lom?" Upitao sam ga zbog čega je udario konobaricu a zatim ga ošamario jednom pa još dva puta ali se ne sećam da sam ga pesničio. Nakon što sam popio još te tri čašice, otišao sam taksijem kući. Sutradan sam izašao do grada da se „dopijem" kada sam uhapšen, da je Ferat umro saznao sam tek uveče, bilo mi ga je žao, plakao sam za njim - branio se tada pred sudom optuženi.

Suđenje će biti nastavljeno 17. novembra kada bi o ovom događaju trebalo da progovore svedoci.

