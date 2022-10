OŠTETIO BUDŽET SRBIJE ZA 260 MILIONA DINARA! Evo šta je radio uhapšeni preduzetnik

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u saradnji sa inspektorima poreske policije u Kragujevcu, uhapsili su O.K. (1964) odgovorno lice PD „Oki NP gradnja“ iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i pranje novca u podstrekavanju.

Takođe, policija je uhapsila B. R. (1982), odgovorno lice PR „Dušan Kop“ i PD „Dušan kop gradnja“ koji se tereti za krivično delo pranje novca, kao i A. S. (1989) zbog krivičnog dela pranje novca u pomaganju, dok će za isto delo protiv četrdesetpetogodišnjeg muškarca podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Kako se sumnja, O. K. je od 2017. do 2021. godine u nameri da delimično izbegne obračun i plaćanje poreza na dobit pravnih lica za 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu, nadležnom poreskom organu podneo poreske prijave i bilanse neistinite sadržine u kojima je iskazao manju dobit iz poslovanja.

Na taj način, O.K. je, kako se sumnja, izbegao plaćanje poreza na dobit u iznosu od 125.446.698 dinara i izbegao obračun i plaćanje poreza na prihod od kapitala za isti period na iznos novca za koji je izvršio uzimanje iz imovine svog privrednog društva za svoje privatne potrebe i ličnu potrošnju u ukupnom iznosu od 767.331.334 dinara, čime je izbegao obračun i plaćanje poreza na prihod od kapitala u ukupnom iznosu od 135.411.407 dinara, oštetivši budžet Republike Srbije za oko 260.000.000 dinara.

Postoje osnovi sumnje da je O.K. izvršio krivično delo pranje novca u podstrekivanju na taj način što je uticao na B.R. da donese odluku, a kasnije mu dao jasne smernica i uputstva kako da 767.331.334 dinara, koje je na osnovu lažnih faktura prenet sa računa „Oki NP gradnja“ na račun PD „Dušan kop“ i isti dalje transferiše na veći broj preduzetničkih radnji i fizičkih lica, a između ostalih na račune osumnjičenih A.S. i četrdesetpetogodišnjaka, koji su potom, navedeni novac podizali sa saznanjem da potiče iz kriminalne delatnosti i vraćali B.R. a on potom O.K.

Osumnjičenom O. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok su B. R. i A. S., uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu, a protiv četrdesetpetogodišnjeg muškarca biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

(Kurir.rs)