ODREĐEN PRITVOR KINESKOM DRŽAVLJANINU KOJI JE TUKAO ĆERKU: Osumnjičeni se branio tradicijom i pominjao hijerarhiju

Kineskom državljaninu, koji je posle objavljivanja snimka na kom se vidi kako udara ćerku (14) uhapšen, sudija za prethodni postupak na predlog Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, odredio je pritvor do 30 dana.

Kineski državljanin W. L., podsetimo, juče je saslušan u tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. Kako je saopšteno iz tužilaštva, za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od 2 do 10 godina.

Iznoseći svoju odbranu u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, osumničeni je priznao izvršenje krivičnog dela.

- Između ostalog u svojoj odbrani pravdajući svoje postupke time što je njegova ćerka kritičnog dana odbila da nastavi trening i da je zbog toga on hteo da je vrati na teren. Na sve to ukazujući da mu nije bila namera da je povredi i da je tradicija u Kini da se postuje hijerarhija i da on smatra da je on ispravno postupio jer je to u Kini dozvoljeno - navodi se iz tužilaštva

Nakon saslušanja postupajući zamenik je predložio sudu da se prema osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog uznemirenja javnosti a s obzirom na način izvršenja dela koje mu se stavlja na teret kao i propisanu sankciju.

