LUKA BOJOVIĆ BIĆE USKORO IZRUČEN SRBIJI: Španci obavestili srpsku policiju o deportaciji DETALJI SE DRŽE U NAJVEĆOJ TAJNOSTI

Španske vlasti obavestile su prema nezvaničnim saznanjima Republike srpsku policiju da su se stekli uslovi da Luka Bojović bude izručen Srbiji!

To u praksi znači da uslovni otpust ili ostatak kazne navodni vođa "zemunaca" može da odsluži u Srbiji, a transport bi mogao prema navodima Republike da bude realizovan do 15. novembra. Kada bude deportovan u Srbiju, njemu će do punog isteka zatvorske kazne ostati još dve godine.

Sud ga, ukoliko tako proceni, može pustiti i ranije na slobodu, ali je to malo verovatno s obzirom na to da se radi o osobi koja zauzima izuzetno visoko mesto u balkanskom podzemlju.

Zbog toga se svi detalji deportacije drže u najvećoj tajnosti jer je Bojoviću ugrožena bezbednost.

Smrt brata Nikole nikad nije prežalio Luka Bojović je najteži udarac doživeo kada mu je u aprilu 2013. godine ubijen mlađi brat Nikola koji nije imao nikakve veze sa kriminalom. Nikola je nastradao zbog krvne osvete u sukobu Bojovića i Slobodana Šaranovića.

Advokati vođe zemunskog klana, podsetimo, još pre četiri godine najavili su da Bojović ima želju da bude prebačen u srpski zatvor čim se za to steknu uslovi. Posle ovog dopisa Španaca vest je potresla srpsko podzemlje, pre svega Lukine neprijatelje, koji strahuju da će njegovim dolaskom uslediti niz likvidacija kojima bi Bojović osvetio sve svoje ubijene srodnike i prijatelje.

Spekulisalo se i da Bojović može biti izručen Bosni i Hercegovini, međutim, tog državljanstva se odrekao pre deset godina.

U Srbiji pale optužbe

Bojović je u decembru 2014. u Španiji osuđen na 18 godina zatvora zbog organizovanog kriminala, ali mu se u kaznu računaju i prethodne dve godine koje je proveo u pritvoru.

Za falsifikovanje isprava izrečeno mu je tri godine zatvora, za zločinačko udruživanje pet, a za posedovanje oružja deset godina robije. Viši sud u Beogradu je u avgustu 2016. naredio povlačenje poternice za Bojovićem jer je oslobođen optužbi za više ubistava i pokušaja ubistava u Srbiji.

Za njim je 2010. bila raspisana poternica jer je Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo istragu protiv njega zbog sumnje da je bio na čelu kriminalne grupe i da je bio organizator ubistva Branka Jeftovića Jorge 2004. i pokušaja ubistva Andrije Draškovića i Zorana Nedovića Šoka.

Posle suđenja u odsustvu, Specijalni sud u Beogradu oslobodio ga je svih optužbi zbog nedostatka dokaza, a tu presudu potvrdio je i Apelacioni sud i tada je povučena poternica za njim.

(Kurir.rs/Republika)