PODZEMLJE U PANICI, VRAĆA SE LUKA BOJOVIĆ! Pobili mu skoro sve najbliže, sad se boje osvete U SRBIJI JE SLOBODAN ČOVEK (VIDEO)

Španske vlasti obavestile su našu državu da su se stekli uslovi da Luka Bojović bude izručen Srbiji. To bi, prema nezvaničnim informacijama, trebalo da se realizuje do 15. novembra. Bojovića Srbija ne potražuje ni zbog jednog krivičnog dela i on je, što se naše države tiče, slobodan čovek. U Španiji je Bojović odslužio više od polovine kazne. Mnogi su međutim u strahu od pomisli da se Luka nađe na slobodi, jer su mu likvidirani gotovo svi koje je voleo, uključujući i njegovog rođenog brata. Plaše se osvete!

Živa su ostali samo dvojica, a prema saznanjima medija, njihovi životi takođe su bili ugroženi. Likvidacije Veljka Banovića Votke i Filipa Koraća, po nalogu "kavačkog klana", planirala je da izvrši grupa okupljena oko Veljka Belivuka.

Prema španskom zakonodavstvu, stranac ima pravo da traži uslovni otpust pošto odsluži polovinu zatvorske kazne, dok za državljanje Španije važi da mogu da traže uslovni otpust posle odslužene dve trećine kazne.

Luka Bojović foto: J. L. PINO / AFP / Profimedia

Bojović je 9. februara 2012. godine uhapšen u Valensiji i u Španiji je osuđen na kaznu zatvora od 18 godina zbog organizovanog kriminala. On je u decembru 2014. godine osuđen zbog falsifikovanja isprava na tri godine, za zločinačko uruživanje na pet, a za posedovanje oružja na 10 godina robije, pa mu je ukupna kazna 18 godina. U kaznu mu je uračunato i vreme provedeno u pritvoru.

Prema zvanično još nepotvrđenim informacijama, Bojović je kao strani državljanin u Španiji odslužio više od polovine zatvorske kazne i stekao je pravo da traži uslovni otpust. Potvrde da li ga je tražio i dobio zvanično još nema. Zbog toga se pretpostavlja da će u Srbiji odslužiti ostatak do dve trećine kazne kada bi, prema našem zakonodavstvu, imao pravo na uslovni otpust u Srbiji, navodi 24 sedam.

Oslobođen svih optužbi

Neki od Bojovićevih prijatelja veruju da Luka može odmah da bude oslobođen ukoliko je u Španiji dobio uslovni otpust. U Srbiji je Bojović slobodan građanin.

Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu koje je podiglo optužnicu protiv Bojovića 2010. godine u kojoj je navedeno da je on stao na čelo "zemunskog klana“ posle ubistva Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma, koji su do tada bili vođe ovoga klana. Prema navodima tužilaštva, svoju moć je učvrstio posle hapšenja Milorada Ulemeka Legije.

Mile Luković i Dušan Spasojević foto: EPA

Bojović je tada optužen za ubistvo Branka Jeftovića Jorge 2004. godine, kao i za pokušaj ubistva Andrije Draškovića i Zorana Nedovića Šoka, pri čemu su usmrćeni njihovi telohranitelji Dejan Živančević i Milutin Jovičić. Prema navodima te optužnice, Bojović je njih krivio za ubistvo svog prijatelja Željka Ražnatovića Arkana. Sa ovim zločinima Luku Bojevića je povezao Sretko Kalinić.

Viši sud u Beogradu, međutim, u avgustu 2016. godine naredio je povlačenje poternice za Bojovićem raspisane 2010. godine, jer je oslobođen optužbi za pomenuto ubistva i pokušaje ubistava.

Posle suđenja u odsustvu, Specijalni sud u Beogradu oslobodio ga je svih optužbi zbog nedostatka dokaza, a tu presudu potvrdio je i Apelacioni sud i tada je povučena poternica za njim.

I advokat mu likvidiran

Mnogi u Srbiji i Crnoj Gori drhte na pomisao da bi Luka Bojović mogao da bude na slobodi, jer su mu u krvavim obračunima ubijeni mnogi bliski ljudi. Luka Đurović, kum i glavni čovek Luke Bojovića u Crnoj Gori, poginuo je u sumnjivoj saobraćajnoj nesreći krajem septembra 2013. godine u Kotoru. I posle devet godina se sumnja da je nesreća namerno izazvana, ali ne postoje dokazi koji bi to potvrdili.

Dragoslav Miloradović Gale, Lukin najbolji prijatelj, ubijen je u sačekuši u beogradskom naselju Karaburma u maju 2018. godine, a napadači su u njega pucali naočigled njegove supruge, sa motora. Ova likvidacija nikad nije rasvetljena.

Dragoslav Miša Ognjanović foto: Marina Lopičić

Dragoslav Miša Ognjanović, advokat koji je branio Luku Bojovića, ubijen je u julu 2018. godine u Novom Beogradu ispred zgrade u kojoj je živeo. Za njegovo ubistvo niko nije uhapšen, a tokom istrage je otkriveno da je Ognjanović mesecima bio pod prismotrom policije i da je praktično likvidiran pred policajcima.

Ubistvo Ognjanovića godinama se pripisivalo famoznom ratu koji je navodno vodio Luka Bojović i smatrano je da je advokat likvidiran da bi se nalogodavci osvetili Luki.

Rade Rakonjac, jedan od najbližih prijatelja Luke Bojovića, a Arkanov kum, telohranitelj i gardista, ubijen je u aprilu 2014. godine u Zvečanskoj ulici u Beogradu. Tom prilikom ranjeni su Stojan Novaković Cope takođe Arkanov prijatelj i sportski menadžer i bivši košarkaš Goran Ristanović.

Rade Rakonjac foto: YoutubePrintscreen

Boske i Rakonjac

Mediji su tada navodili da je za ubistvo Rakonjca naručilac izdvojio 30.000 evra, a i ovo ubistvo pripisano je ratu porodica Bojović i Šaranović.

Siniša Milić Boske, blizak saradnik Luke Bojovića i desna ruka Filipa Koraća, ubijen je u junu 2018. godine na Autokomandi u eksploziji bombe postavljene pod njegov automobil.

Siniša Milić Boske foto: Privatna Arhiva

Lukini bliski saradnici Cvetko Simić i Ilija Novović, ubijeni su 2009. godine. Simićevo raskomadano telo nađeno je u jezeru Jarum kod Zagreba, a njega je prema navodima Miloša Simovića, ubio Sretko Kalinić i to, kako se navodi, zbog toga što je bio zaljubljen u njegovu ženu, fatalnu Anu Simić.

Ugljenisana tela Ilije Novovića i Gorana Marića, inače saradnika Sretena Jocića, Joce Amsterdama, pronađena su u izgorelom džipu u blizini Beograda. Ilija Novović Debeli bio je jedan od bliskih prijatelja Luke Bojovića. Njihovo poznanstvo datira iz vremena zemunskog klana, kada je, prema nezvaničnim saznanjima, Novović pomagao da se Zemuncima obezbedi odlazak iz Srbije kako bi se "pritajili". Ubica Novovića i Marića još nije otkriven.

Mesto ubistva Nikole Bojovića foto: Zorana Jevtić

Likvidacija Nikole Bojovića Rođeni brat Luke Bojovića, Nikola, ubijen je u ulici Carice Milice u aprilu 2013. godine, a u njega je ispaljeno najmanje 20 metaka. Na snimku sa sigurnosnih kamera vidi se muškarac u belom kačketu koji je čekao pored parkiranog kombija, gledajući u pravcu iz koga je došao Bojović. Kada se kombi isparkirao ubica je ušao u prolaz, izvukao je pištolj iz torbe i pucao u Bojovića. Bojović je pao i počeo da se okreće po zemlji, a ubica je kružio oko njega ispaljujući hice iz neposredne blizine i pobegao. Prikazano je i nekoliko snimaka sa okolnih kamera gde se vidi kako ista dva muškarca zajedno prolaze nekoliko minuta pred ubistvo. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 30 godina zatvora Miloša Delibašića kao organizatora kriminalne grupe čiji su pripadnici ubili Nikolu. Ostali pripadnici grupe pravosnažno su osuđeni na kazne od 17 do 35 godina zatvora. Saša Cvetanović je osuđen na 35 godina zatvora kao direktni izvršilac ubistva Bojovića, a Ratko Koljenšić na 30 godina zatvora.

