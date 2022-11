ORGANIZOVAN KRIMINAL IMA SAMO JEDAN CILJ! Stručnjaci za Kurir TV o povezanosti Zvicera i Gogića: Školski primer, pogodan za šverc!

Bivši crnogorski bokser Goran Gogić uhapšen je u Majamiju zbog sumnje da je učestvovao u švercu 22 tone kokaina, vrednog preko milijardu evra. Sumnja se da je radio za kavački klan i odbeglog vođu Radoja Zvicera.

Interesantno je da je uhapšeni Gogić, navodno, neko vreme radio kao obezbeđenje čuvenih ukrajinskih boksera, braće Kličko - Vladimira i Vitalija, gradonačelnika Kijeva.

Gosti "Pulsa Srbije" bili su Dejan Radenković, bivši visoki funkcioner MUP-a i Milan Pekić, direktor Kancelarije za borbu protiv droge.

Bivši funkcioner MUP-a je Gogića opisao kao školski primer koji je, kako tvrdi stručnjak, veoma blizak sa Radojev Zvicerom.

- Profil je kao školski primer, neko ko može da bude pogodan za angažovanje šverca kokaina. Očigledno je veoma blizak bio sa Radojem Zvicerom koji je optužen kao organizator za šverc te droge. Radivoj Zvicer je čak i bio u Ukrajini, tamo se krio - rekao je Dejan Radenković.

foto: Puls Srbije

Nakon toga je komentarisao i druge vrste droge i da su veoma pristupačne, kao i to da velike količine ostaju u Srbiji u svrhu prodaje.

- Naša država se koristi kao tranzit, ali veliki deo te količine ostaje kod nas za prodaju na teritoriji Srbije. Najzastupljenija jeste marhiuana, ali je veoma dostupan kokain, on se sve češće pominje, zabrinjavajuće je to što velika količina sintetičkih droga je prisutno, a one se proizvode na jednostavan način, maltene u kućnim uslovima - rekao je Dejan Radenković.

Milan Pekić je rekao da takvi ljudi ne bi trebalo da budu idoli drugima:

foto: Kurir televizija

- Prvo moramo napraviti razliku između pozitivnog i negativnog, ovo je negativno i ti ljudi ne bi trebalo da budu idoli. Organizovan kriminal ima samo jedan cilj, a to je zaraditi što više novca, pa se služe najmodernijom tehnologijom, pronalaze stručnjake iz hemije ili bilo čega, i tako kupuju nečije znanje kako bi ga zloupotrebili.

Pritom je nastavio objasnivši definiciju organizovanog kriminala:

- Tu je više kriminalnih grupa, oni koji ga prave u prašumama Južne Amerike je jedna kriminalna grupa, druga je zadužena da prebaci taj kokain do područja gde su kupci, postoje ljudi koji to pakuju i to je definicija organizovanog kriminala - rekao je Milan Pekić.

