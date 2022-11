KIK-BOKSER UBIJEN ISPRED MARAKANE, UBICA SE KRIO 23 GODINE: Miketić sasuo 5 metaka u Cvetkovića, dobio 12 godina robije

Na današnji dan pre 25 godina ispred stadiona Crvene zvezde ubijen je kik-bokser i bivši reprezentativac Jugoslavije Vladan Cvetković (19).

Za njegovo ubistvo nedavno je na 12 godina zatvora osuđen Predrag Miketić, koji je u bekstvu bio 23 godine. Uhapšen je u avgustu 2020. u Baru.

Goran Pavlović koji se sumnjičio da je Miketiću bio pomagač, oslobođen je optužbe.

Tog 3. novembra 1997. godine ubijen je kada se vraćao s treninga. Očevici su ispričali da se tada najpre čula svađa, a da su zatim odjeknuli i hici. Mladić je smrtno ranjen ostao da leži na betonu, dok su izvršioci pobegli.

Tadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Beograda Milenko Erčić posle zločina kratko je rekao medijima da je razlog za Cvetkovićevo ubistvo bio "prethodni banalni nesporazum između ubica i žrtve". On je napomenuo i da nijedan od dvojice osumnjičenih prethodno nije imao problema sa zakonom.

Sudija je tokom izricanja presude istakao da je Predrag u Vladana ispalio šest metaka, a da je kik-boksera pogodilo pet, koji su mu uzrokovali krvarenje trbušnih i grudnih organa, usled čega je nastupila i smrt.

U obrazloženju je naveo da je Miketiću delo sa teškog ubistva preinačeno u obično.

"Nema dokaza da je reč o teškom ubistvu jer ono nije izvršeno na podmukao i bezobziran način. Za to je potrebno da počinilac uradi to lukavo, prepredeno i skriveno, odnosno na taj način da se žrtva ne nada tome. Nije isključeno da je oštećeni Cvetković znao da će biti upucan i da je imao mogućnost da se odbrani. Takođe, nije u pitanju ni bezobzirna osveta jer nema dokaza da je između njih dvojice postojao međusobni sukob koji bi to uzrokovao. Na osnovu svega toga, sudsko veće je ustanovilo da je reč o krivičnom delu ubistvo, naglasio je sudija.

Predsednik sudskog veća je na kraju objasnio i da je Pavlović oslobođen krivice jer nije dokazano delo za koje se teretio.

Inače, Predragom brat blizanac Nenad je tokom suđenja pokušao da preuzme krivicu na sebe tvrdeći da je on ubio Vladana, ali nije uspeo na taj način da brata spasi osuđujuće presude.

(Kurir.rs)