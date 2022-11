OVO JE JEDINA ZAJEDNIČKA SLIKA GIŠKE I ARKANA: Bili su nerazdvojni, ali posle su se našli na SUPROTNIM STRANAMA (FOTO)

Željko Ražnatović Arkan i Đorđe Božović Giška važili su za najopasnije momke sa beogradskog asfalta osamdesetih godina prošlog veka.

Arkan i Giška su bili dobri prijatelji, međutim, njihovi putevi su se razišli, prema nekim navodima bili su i na suprotnim stranama, ali jedna retka fotografija iz osamdesetih, verovatno jedina njihova zajednička, svedoči o vremenu kad su bili gotovo nerazdvojni.

Giškina sestra, Slavica Božović, rekla je jednom prilikom da se njih dvojica nisu mrzeli.

- Đorđe mu je organizovao jedno bekstvo iz zatvora. Trebalo je da ga nakon toga bezbedno prebaci preko granice do Jugoslavije. Arkan je čuo ranije za Gišku, kako je junak i hrabar mlad momak, pa je rešio da testira Giškinu hrabrost nagovarajući ga da prvo obiju banku - pričala je svojevremeno Slavica.

foto: Instagram

Dodaje da je Gišku sačekalo iznenađenje kad su upali u banku.

- To je bio čist Arkanov egzibicionizam jer kad su uši u banku Giška je na glavu stavio fantomku, a Arkan mu je strgao sa glave, rekavši mu: "Daj bre, šta si se us*ao". Đorđe je posle pričao da je to bila tako loša namera jer je to značilo ako je Arkan već provaljen u celoj Evropi, ajde onda i Giška da bude, a moj brat došao da mu spasi glavu. U tom trenutku se začuje alarm, Đorđe počne da beži na jednu stranu, Arkan na drugu. U jednom trenutku Đorđe se okreće i vidi da su petorica skočila na Arkana. On se vrati, nokautira ih, pokupi Arkana i pobegnu, dođu u Crnu Goru. Giška mu je tada sva vrata otvorio, on ga je doveo da radi za državu - rekla je Slavica.

Ispričala je da su se posvađali kasnije.

- Vremenom su se udaljili, nisu bili prijatelji, Đorđe mu je rekao: "Ti ne umeš da budeš prijatelj sa nekim ko je na istom nivou, samo si dobar sa onima koji su ispod tebe" - ispričala je svojevremeno medijima.

