U ZABELI ĆE VLADATI VANREDNO STANJE AKO UHAPSE BOJOVIĆA Marković: Država nema para da ga obezbeđuje, očekujem da će biti SLOBODAN

Puštanje Luke Bojovića iz zatvora u Španiji gde izdržava kaznu od 18 godina izazvalo bi pravu pometnju u podzemlju. Njemu su istekla srpska dokumenta i to bi mogao biti razlog za njegovu deportaciju.

O najavljenoj deportaciji Luke Bojovića u emisiji redakcija govorili su Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.

foto: Kurir Televizija

- Ukoliko bi se vratio prvo bismo morali da znamo da li će biti pušten na slobodu odmah ili će biti vraćen u Zabelu. Druga opcija je zakonski izvesnija. Povratak u Srbiju je pre svega opasan za njega jer je na meti klanova. Ako bude prebačen u Zabelu, tamo će nastati vanredno stanje. Moraće da se pojačaju mere bezbednosti, a to je veliko opterećenje za zatvorsku upravu - rekao je Raulović.

Marković smatra da će upravo zbog neophodnosti pojačanja mera bezbednosti Bojović, ukoliko se vrati u Srbiju biti na slobodi.

- Njega, kao i mnoge naše kriminalnce zbog toga i izbacuju iz Španije. Oni su veliki teret za zatvorsku upravu i državu. Naša dražava nema para da obezbeđuje Bojovića. Ja očekujem da će, ako se vrati biti slobodan. Drugo, to za šta je on osuđen u Srbiji nije predviđena velika kazna. On je u Španiji osuđen na 10 godina zatvora zbog nošenja oružja, a za to se u Srbiji dobija otprilike godinu dana uslovno. Svaki malo bolji advokat bi mogao da ospori to za šta se on optužuje. Ipak, njegova porodica, supruga i troje dece žive u Valensiji, imaju privatan biznis i ne vidim zašto bi se uopšte vraćao u Srbiju - tvrdi Marković.

foto: Kurir Televizija

Radulović je naveo mogućnost da Bojoviću, ako se vrati u Srbiju priđu nekadašnji saradnici.

- Sam Bojović je postao vođa takozvanog novog zemunskog klana, po ubistvu Spasojevića i Lukovića 2004. godine i upravljao je klanom kao veliki autoritet. Pitanje je da li će mu, ako se vrati, prići ljudi kojima je nekada bio šef - rekao je Radulović.

Marković smatra da se mnogo toga vezuje za Bojovića, ali da nedostaju dokazi.

- Problem je što se ovde pretpostavlja da je on ubio sedmoro ili osmoro ljudi, ali nema nikakvih dokaza. Jedino što se može čuti jesu nagađanja da kada se desi neko ubistvo to mora da je naredba došla iz Španije Ne znam kako njemu uspeva da sve to organuzuje iz zatvora, tako precizno. Postoje sumnje, ali nije uhvaćen. Protiv njega jednostavno nema dokaza.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud