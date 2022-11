STEVANOVIĆ IZNEO ODBRANU ZA SMRT 51 KORISNIKA: Direktor Gerontološkog centra negirao krivicu, a onda je sin prve žrtve rekao OVO

Milan Stevanović, bivši direktor niškog Gerontološkog centra negirao je danas pred Višim sudom da je pričinio teško delo protiv zdravlja ljudi nepreduzimanjem mera za zaštitu korisnika ove ustanove od kovida 19, što je za posledicu imalo zarazu 195 korisnika od kojihje 51 preminuo.

Stevanović, koji je na ovoj odgovornoj dužnosti bio od oktobra 2017. do 13. aprila 2020. godine, kada je uhapšen, isticao je da je učinio sve da spreči da korona uđe u ustanovu.

"Još početkom 2020. godine obezbedili smo zaštitna sredstva za korisnike i osoblje, rukavice, maske kaljače, postupajući po instrukcijama resornog ministarstva pojačali smo higijenske mere obavljajući svakodnevnu dezinfekciju doma. Osim zaštitne opreme, koja je uključivala čak i skafandere, obezbedili smo dovoljne količine hrane i, u vreme kada to uopšte nije bilo lako, vitamine i lekove za naše korisnike pa i pulsne oksimetre. Istovremeno pokušao sam da stupim u kontakt sa stručnjacima radi formiranja izolacione zone, ali mi je tadašnji šef Gradskog kriznog štaba Žarko Ranković kazao da oni nisu za nas nadležni dok mi se profesor Branislav Tiodorović niti bilo ko iz Instituta za javno zdravlje nije javio na telefon. Iz tog razloga angažovao sam epidemiologa Aleksandra Rankovića i infektologa Gorana Mitrovića koji su nam napravili plan i raspored kreveta da bismo formirali prostor za izolaciju obolelih", opisao je Stevanović mere koje je Gerontološki centar preduzimao u očekivanju udara kovida 19.

Milan Stevanović foto: Beta Saša Đorđević

Komentarišući navode optužnice koji ga terete da je uprkos instrukciji resornog ministarstva od 14. marta 2020. godine o zabrani ulaska u Gerontološki centar svima izvan sistema socijalne zaštite, Stevanović je kazao da je izuzetak napravio samo u jednom slučaju i to iz ljudskih razloga.

"To obaveštenje o zabrani poseta korisnicima istaknuto je odmah na tri oglasne table i toga smo se držali osim u slučaju Violete Gavrilović kojoj sam dozvolio da obiđe oca koji je bio na umoru, ali uz sve mere zaštite. Za posete ostalo troje ljudi, među kojima je i lekar koga poznajem i za koga sam kasnije saznao da je bolovao od korone, doduše dosta kasnije nakon što je ušao u ustanovu, nisam ni znao niti sam to dozvolio", tvrdio je Stevanović.

Jedno od težišta optužnice protiv bivšeg direktora je i održavanje sednice Upravnog odbora 27. marta 2020. godine u prostorijama Gerontološkog centra kojima je po navodu javne tužbe, grubo prekršena instrukcija o zabrani poseta što je doprinelo širenju zarazne bolesti. Međutim, Stevanović je isticao da on nije sazvao Upravni odbor već da je to učinio predsednik ovog tela Aleksandar Savić.

"Predsednik Upravnog odbora je taj koji odlučuje kada će se i kako održati sednica, i da li će to biti učinjeno elektronskim putem. Njegova je odluka bila da se to učini neposredno, jer je hteo da ostvari uvid u dokumentaciju, s obzirom na to da je po funkciji odgovoran za trošenje novca", objašnjavao je Stevanović.

Odgovarajući na navode tužilaštva da nije preduzeto adekvatno lečenje obolelih od kovida 19 ni nakon što su ispoljili simptome ove bolesti, Stevanović je kazao da on nije lekar te da je imao poverenje u stav zdravstvenog osoblja.

"Čak 60 odsto naših korisnika ima hronične bolesti, često ispoljavaju visoku temperaturu. Imali smo algoritam koji je služio za prepoznavanje simptoma kovida 19, to što smo videli kod naših korisnika se nije uklapalo. Naša doktorica Danijela Milošević me je uveravala da se ništa neobično ne dešava a ja sam uredno izveštavao Ministarstvo o stanju u domu", rekao je Stevanović.

Pred sudom se danas pojavio Branko Janačković sin prve žrtve korone u Gerontološkom centru vojnog lekara Aleksandra Janačkovića, koji je osporio Stevanovićeve navode da je ustanova adekvatno brinula o zdravlju svojih korisnika.

foto: Printscreen

"Sa ocem sam se čuo 5. aprila, požalio mi se da je imao 10 prolivastih stolica, a tokom telefonskog razgovora shvatio sam da ima groznicu, bio je iscrpljen. Pokušao sam da se čujem sa doktoricom ali mi je rečeno da s obzirom na to da je bio vikend, mogu da dobjem samo sa medicinsku sestru. Ona mi je kazala da je otac imao temperaturu ali da je dobio antipiretik i infuziju. Sutradan sam pokušavao da dobijem doktoricu, uspeo sam da je čujem tek oko 14 sati, rekla mi je da prate njegovo stanje. Istog dana mi je telefonirao direktor Stevanović i rekao da je otac imao temperaturu 39 sa 3, ali da je to moguće jer je 'ručkao a onda zaspao kraj radijatora'. Pozvao sam infektologa Žarka Rankovića, da bi mi ubrzo Stevanović opet telefonirao i optužio da imam nešto protiv zaposlenih u ustanovi. Ubeđivao me je da je moj otac veseo, 'da perfektno izgleda a super se ponaša'. Moj otac je primljen u bolnicu 6. aprila sa saturacijom 65, sutradan je priključen na respirator a posle tri dana je preminuo. Interesuje me zbog čega se to desilo i kako je moguće da je samo u Gerontološkom centru u Nišu preminuo čak 51 korisnik iako je korone bilo i u drugim ustanovama", kazao je Janačković.

Stevanovićeve navode demantovao je i predsednik Upravnog odbora Gerontološkog centra koji je istakao da sednice ne saziva on već direktor ustanove, te da nije insistirao na njenom održavanju.

"Sa dokumentacijom sam bio upoznat jer sam je dobio preko elektronske pošte, nije bilo potrebe da se samo zbog toga sednica drži neposredno, moglo je i elektronski. Međutim, na pitanje Stevanovićevog branioca advokata Gorana Đorđevića, da li je održavanje sednice UO bilo neophodno", Savić je kazao da Gerontološki centar ne bi mogao da nabavlja nužne potrepštine dok UO ne odobri raspolaganje novcem.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 19. decembar kada će biti saslušano još troje svedoka među kojima i infektolog Žarko Ranković.

Ukoliko bude osuđen Milan Stevanović bi mogao da dobije čak 12 godina zatvora koliko Krivični zakonik predviđa za teško delo protiv zdravlja ljudi.

(Kurir.rs/Telegraf)