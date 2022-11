MISTERIJA SKELETA KOJI JE PRONAĐEN NA NJIVI KOD NIŠA I DALJE TRAJE: Tri porodice nestalih Nišlija sa strepnjom čekaju DNK analizu

Niška policija uzela je biološki materijal od rođaka troje nestalih Nišlija kako bi se DNK analizom identifikovao skelet koji je pronađen 19. oktobra na njivi kod Pasi Poljane.

Slaviša Milić je nestao u periodu između marta i novembra 2020. godine, Dragoljubu Božinoviću (85) se gubi svaki trag 13. jula ove godine dok je Svetislav Radojičić (82) poslednji put viđen 2. avgusta 2022. godine.

Ljudske kosti kod Pasi Poljane pronađene su 19. oktobra kada je jedan meštanin krenuo da preore njivu koja nije duže vreme obrađivana. Skelet je bio bez kostiju ruku i stopala koje su, kako se pretpostavlja, raznele manje životinje. Nisu pronađena ni nikakva dokumenta već samo pantalone braon boje, a ono što se do sada zna jeste to da je u pitanju muškarac stariji od 60 godina, da smrt nije nasilna i da je imao protetske radove na vilici iliti takozvane "mostove" kojima su nadoknađeni nedostajući zubi.

Policija je na osnovu ovih nalaza suzila krug sa devet nestalih osoba iz niškog kraja na tri muškarca, a sada se čeka DNK analiza koja bi mogla da razreši misteriju jednog nestanka. Kako stvari stoje, od pomenute trojice nestalih, najveća je šansa da bi to mogao biti Slaviša Milić, mada, isto se tako može desiti i da misterija ostane nerešena.

Slaviša je nestao 2020. godine

Slaviša je u vreme nestanka imao oko 60 godina, živeo je sam u Ćurlini, nije se ženio i nije imao dece. Po rečima meštana, sve je krenulo nizbrdo nakon smrti njegovih roditelja jer se uz sve životne nedaće povremeno odao i piću.

Nakon što mu se zapalila kuća zbrinut je u martu 2020. godine u Doljevcu u privremenom smeštaju preko socijalnih službi, a kada je tačno nestao nije poznato - policiji je nestanak prijavljen tek u novembru 2020. godine kada je to saznanje došlo do njegovog brata od strica Nebojše Milića.

- Moj brat od strica Slaviša je živeo sam. Otac mu je umro u januaru 2012, a majka 2016.godine. Prvi put mu se 15. marta 2017. godine zapalila jedna kuća u kojoj je živeo, to je bila čatmara, a druga, tuglara, izgorela je 14. marta 2020. godine. Ja nisam imao mogućnosti da ga primim pa ga je toga dana u Doljevcu zbrinuo Centar za socijalni rad. Bila je to godina korone, zabrana kretanja je važila od 17 sati, a ja radim do 15.30, nikako nisam stizao da odem do Doljevca. Da je nestao, saznao sam tek u novembru te godine, kad sam posle registracije vozila svratio da ga obiđem i saznao da ga - nema. Nisu imali podatak ni kada je došao, niti kada je izašao. Sutradan sam otišao u policiju u Doljevcu i prijavio nestanak - priča Nebojša.

foto: Kurir / M.S.

Kaže da se više puta interesovao u policiji, ali da nije bilo nikakvih novih tragova o Slaviši, sve dok mu pre nekoliko dana policija nije javila da je kod Pasi Poljane nađen kostur i da je potrebno da se uradi DNK analiza.

Nestao je kao da ga je zemlja progutala Silvana Šemper, ćerka nestalog Dragoljuba Božinovića, kaže da je i od nje uzet DNK, ali da ne veruje da je na njivi nađeno telo njenog oca. - Prva informacija bila je da je na lobanji bilo zuba i neka protetika, a moj tata nije imao zube, niti je hteo da nosi proteze. Po oceni policajaca to sužava postupak identifikacije jer ako nije imao zube, ne bi trebalo da bude on, ali će ipak biti urađena DNK. Osim toga, moj otac je imao 84 godine, a ova osoba ima oko 60 godina. Otac je imao sive pantalone kad je nestao, a ove su braon, ali kažu da vremenom može da se promeni boja. No, ovaj detalj što se tiče zuba je odlučujući. Ako on to nije, a verujem da nije, znači da se teško nalaze nestali ljudi. To znači da mi idemo i dalje u agoniju i dalje se ništa ne zna - priča Silvana. Dragoljub je nestao na Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu nakon što je iz kuće izašao do obližnje apoteke. Budući da mu je zafalilo novca, vratio se do kuće, ali iako se kretao usporeno sa štapom,u apoteku više nije došao, a nije se ni vratio kući. Poslednji put su ga snimila kamere sa jedne trafike na autobuskom stajalištu… - Šansa da je živ je nemoguća. Nada skoro da ne postoji, nije veća od 0,01 odsto. On nije imao ni novca, ni garderobe, niti prijatelje gde je mogao da ode. Gde se on nalazi, ne znam... Izgleda da se nestali pronalaze jedino ako ljudi slučajno pronađu telo. Nadamo se da će slučaj nestanka da se razreši, da se zatvori taj krug agonije. Stvarno je nezgodno da ne znate gde vam je neko najbliži, šta se s njim desilo, gde leži, da li mu neko nije naudio. To su bezbroj pitanja, a nijednog odgovora. Od one noći nije bilo nijednog pravog traga. Bilo je dojava da je viđen u nekim delovima grada, ali je proverom i pregledavanjem kamera policija ustanovila da to nije on. Nestao je kao da je zemlja progutala - kaže Silvana.

- Nekoliko dana pre nestanka Slaviša je izašao iz ustanove u kojoj je bio smešten, a policajac ga je našao sa kesama na nogama na železničkoj stanici u Doljevcu i vratio ga nazad i obavestio socijalnu službu. Posle toga je opet izašao i nije se vratio. Nadam se da će se saznati šta se desilo sa njim. Kada su uzimali DNK rekli su da će rezultati biti gotovi za dvadesetak dana. Ja bih te kosti sahranio ako se ispostavi da je u pitanju moj brat od strica, da se makar zna gde mu je grob. Nema on bližeg od mene, ni ja od njega - kaže Nebojša.

Vraćao se sa vašara i nestao

Danijela Petković, ćerka nestalog Slavoljuba Radojićića, takođe ne veruje da je u Pasi Poljani nađeno telo njenog oca.

- Mislim da nije on jer sam videla da se spominje spominju neki "most" da je imao na zubima urađen, a on to nema. Čim sam videla da se pominje da je čovek koji je nađen imao "most" shvatila sam da to nije moj otac jer on nema nijedan veštački zub. Osim toga, pominju se pantaone braon boje, a moj otac je imao farmerice kada je nestao. Ali čeka se DNK, pa će se tačno znati - priča Danijela.

Kaže da je od večeri kada je njen otac nestao pronađen samo jedan trag o njemu, ali da ni nakon toga nije nađen.

- Bio je u Niškoj Banji na vašaru te večeri kad je poslednji put viđen. Posle 17 dana i pregledavanja kamera iz gradskih autobusa, utvrđeno je da je sišao u Vrtištu. Jedan čovek je rekao da mu se učinilo da je takav čovek ušao u putnički voz za Beograd, ali to nije potvrđeno. Inspektori su proverili sa kondukterima, niko takvog izgleda nije ušao u voz. E sad, da li je ušao ili ne to ne znamo, jer snimci u vozu se čuvaju samo dva dana. Možda je i ušao, ali da kondukteri nisu obratili pažnju. To je bilo još u avgustu - priča Danijela.

Kaže da je sigurno jedino da je njen otac sišao iz autobusa u Vrtištu.

- Bila je noć 2. na 3. avgust, oko 22.40, polazak iz Niša. Vrtište je u pravcu Popovca. Ide se: Popovac, Trupale, Vrtište. Autobus prolazi kroz Popovac, on je pogodio autobus, ali je verovatno promašio stanicu. Vidi se na snimku da mu nešto nije bilo dobro u autobusu. E sad, šta se desilo, još se ne zna. Izašao je iz autobusa u Vrtištu i nestao - poverava se Danijela.

Priznaje da se ne nada da je njen otac živ.

- Nadamo se da će se saznati šta se desilo mada su mi rekli da postoji verovatnoća i da se telo nikada ne pronađe. Ima slučajeva da se čovek nikada ne nađe, da je pao u neko zabačeno područje, rupu, bunar… Ima takvih slučajeva da se čovek nikad ne nađe. Ne nadam se da je živ, previše je vremena prošlo. Ipak je to stariji čovek, nije mlađa osoba, pa da može negde da bude. Nadam se da ćemo ga naći, bar da ga sahrahinmo dostojanstveno, da znamo gde mu je grob. Idu jesenji radovi, možda neko nešto vidi. Tako je i ovo telo nađeno u Pasi Poljani, čovek je pošao da raskrči travu jer se njiva nije radila. Apelujemo na ljude iz tog kraja da obrate pažnju i prijave ako nađu nešto - kaže Danijela.

(Kurir.rs/Blic)