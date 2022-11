KOLIKO JE SNAJPERA IMAO BELIVUKOV KLAN? Lalić detaljno o arsenalu oružja u kući strave u Ritopeku

Svedok saradnik Srđan Lalić rekao je na današnjem suđenju da je svo oružje Belivukovog klana voženo u Ritopek, Draganić ga je preuzimao u njivama, potom odvozio do kuće, gde se konzerviralo i uvijalo u folije.

"U kući se u toj skrivenoj prostoriji držalo oružje. Ja sam učestvovao u njegovom prikupljanju", počeo je Lalić, pa dodao:

"Mitraljez i snajper su na prevaru uzeti od škaljarskog klana, uzet je tako i motor i automobil. Za to je korišćen taj lažni nalog na 'skaju' Leon. Deset glok pištolja je uzeto od Veljka Banovića na prevaru, doneo ih je jedan stariji čovek od 50 godina u restoran preko puta Zire. S naše strane je bio zadužen za preuzimanje jedan momak, Veks. To starije lice je ličilo na Veljka Banovića, došao je zlatnim džipom 'rav 4".

To nije bio jedini snajper...

"Snajper nađen na stadionu je doneo Gligorijeviće, on je namerno ostavljen tamo da bi se povezao s Gligorijevićem. Nešto oružja je oduzeto od Gorana Mihajlovića, jedan glok od Lazara Vukićevića. Rasprskavajuće mine su uzete od Banovića takođe, dovezao ih je čovek svetle kose, od 30 ili 40 godina, bordo 'golfom' u Milana Rakića. To znam jer sam Veksovo vozilo opremio kamerom. Nešto eksploziva sa daljinskim upravljanjem je isto uzeto od škaljarskog klana, došla su dva momka koja su ga donela u stan koji je Marko Budimir iznajmio. Sećam ih se kako izgledaju, ostavili su mu dva paketa sa eksplozivom. Po jedan veliki snajper išli smo do Loznice, preko Zvicerovog kontakta je uzet, plaćen je 12.000 evra i on je trebalo da služi za najzahtevnije zadatke. Još jedan kalašnjikov, nešto pušaka i pištolja je kupljeno preko Miljkovićevog prijatelja iz Hrvatske, preuzeli smo ih u jednoj vikendici u Vojvodini".

