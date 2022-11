UBISTVO ŠARCA ZA 50.000 EVRA Lalić o likvidaciji Pink pantera: Evo ko ga je navukao da dođe u Ušće

Svedok saradnik Srđan Lalić na današnjem suđenju pričao je i o ubistvima Belivukovog klana koja nisu obuhvaćena optužnicom.

Lalić je ispričao kako je došlo do likvidacije Aleksandra Šarca, koji je bio "pink panter" i blizak saradnik "škaljarskog klana".

Šarac je ranjen u oktobru 2020. godine u sačekuši u TC "Ušće", a preminuo je devet dana kasnije od posledica ranjavanja.

"Postavili smo kameru ispred kuće Aleksandra Šarca, znali smo da je dobio blindu od škaljarskog klana i pet kilograma kokaina. Bio je jako oprezan, nosio je pancir. U tom je učestvovao i njegov kum. Razmatralo se da se prvo on likvidira. Mislim da je Milanče na skaju bio Salvatore. Šarac je ubijen pošto ga je u tržni centar namamio Kačarević, a izvršioca je angažovao Nikola Vušović i obećao 50.000 evra. To znam jer se Zvicer žalio da mu Vušović traži pare jer nema da isplati pucača", otkrio je Lalić.

Naveo je da su tokom praćenja Šarca, nadzirali i rođendan njegove žene, s kojom se Miljković dopisivao posle ubistva.

Lalić je rekao i da su radili fizičku pratnju Gorana Vlaovića, škaljarca nedavno ubijenog u Hrvatskoj.

"Kretao se u Beogradu blindiranim BMW X5, imao je četvoro ili petoro ljudi u pratnji. Pratili smo ga po Beogradu, videli smo da bi to bilo teško za likvidaciju. Pokušali smo da mu skinemo pratnju, otišli smo do pumpe u Francuskoj, kupili telefon, ja sam pozvao 192 i prijavio da naoružani ljudi utrčavaju u hotel u koji je on ušao. Kada smo videli da je došlo nekoliko patrola, znali smo da smo uspeli. Međutim, on je posle ili napustio zemlju, ili ga nije bilo, ali eto izgubio je život", ispričao je Lalić.

