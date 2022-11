BELIVUKA JE NAZIVAO BRATOM! Potresna ispovest oca ubijenog Pukija: Majka ga još čeka da se vrati

Porodica ubijenog Aleksandra Gligorijevića Pukija, žrtve klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, i dalje ne može da se pomiri s gubitkom. Suđenje kriminalnoj grupi ne prate, jer, kako kažu, samo im otvara rane koje nikako da zarastu. Majka ubijenog Gligorijevića i dalje ne veruje da je njen sin mrtav i svakog dana se nada da će se on, ipak, vratiti kući.

Mirko Gligorijević, otac Aleksandra Gligorijevića Pukija (34) iz Odžaka, navodi da suđenje ne prati jer kako kaže, nije u stanju, a dodaje da ga ni ishod istog ne zanima.

„Nemamo ni advokata, a ni mi ne idemo u Beograd na sud. Supruga ne čita novine, a ja pročitam neke, ali samo određene delove. Nemam snage da čitam sve što se tamo piše. U kući se trudimo da o tome ne govorimo mnogo. To je kao da vam neko neprestano skida krastu sa rane i ne dozvoljava da makar krv stane, jer da prođe, ne može nikad“, kaže Gligorijević.

Kako ističe, sina je poslednji put video pre više od dve godine.

Mirko Gligorijević foto: Ana Paunković

„Skoro svaki dan supruga i ja idemo u crkvu. U tome vidimo spas, molimo se Bogu i palimo sveću za našeg sina. Kada dođemo kući, ja se trudim da otgnem misli ka nečem drugom, ka unuki, a supruga sedi i gleda kroz prozor. Čeka Aleksandra da dođe. Ona je sigurna da je on živ“, potreseno dodaje za Novu.

Prema njegovim navodima, o vođi kriminalne grupe Veljku Belivuku dosta je slušao od sina.

„Pominjao ga je često, hvalio se da su dobri drugari. Moj sin je bio srećan kada je 'njegov brat' Velja oslobođen. Verujte mi, te njegove reči i dalje mi odzvanjaju u ušima“, ističe nesrećni otac.

On dodaje i da ukoliko je istina sve ono što se navodi u optužnici, za monstrume koji su razorili njegovu porodicu ne postoji adekvatna kazna.

„Smrtna kazna u Srbiji ne postoji, a za takve ljude jedino je to adekvatno, ali ne momentalna, nego da dožive mučenje koje su sve njihove žrtve doživele, pa da osete bol. Neka Bog sudi svakome za ono što je činio“, zaključio je potrešeni Mirko.

Aleksandar Gligorijević Puki foto: Privatna Arhiva

Da podsetimo, na jučerašnjem suđenju okrivljeni-saradnik Srđan Lalić ispričao je da je Aleksandar Gligorijević Puki u „klanici“ u Ritopeku mučen, pa ubijen. Istakao je da su mu Belivuk i još nekoliko njih nožem na leđima urezali reč „izdaja“ o čemu svedoče uznemirujuće fotografije priložene u optužnici.

„Gligorijević je bio blizak sa Belivukom. Veljku i Marku došao je sa pričom kako treba da budu likvidirani na nekoj od narednih utakmica, i to iz snajpera iz zgrade Stjepana Filipovića. Rekao im je da su momci koji su angažovani da to urade stupili sa njim u kontakt, govoreći da prodaju likvidatore za 100.000 evra. Kako bi to potkrepio, doneo je snajper, koji je i zaplenjen na stadionu. Doneo je snajper, Belivuk i Miljković su ga odlažili i pozvali Jankovića da ga proveri i to je Gligorijevićevu priču dovelo u sumnju, jer je Janković rekao da nema domet iz te zgrade. Tada se posumnjalo da igra duplu igru i da možda želi da namami Belivuka i Miljkovića“, naveo je Lalić.

On je naveo i da je nekoliko dana kasnije Belivuk došao nervozan, jer je utvrđeno da Gligorijević ne govori istinu. Tada je, prema njegovim rečima doneta odluka da Puki treba da bude likvidiran i da su Belivuk i Miljković pripadnicima grupe podelili zadatke. Gligorijevića su namamili tako što su mu kazali da imaju da mu prodaju marihuanu.

Gligorijevića su, kako je Lalić rekao skinuli u donji veš.

„Sve vreme se kleo da nikoga nije izdao i da će se pokajati kada to budu shvatili. Marko Budimir mi je dao kesu u kojoj su bili njegov skaj, kaiš, lanac i sat. Mi smo produžili ka kući Miloša i Marka Budimira, par stotina metara od njihove kuće, u kanal smo bacili sat, lanac i šnalu od kaiša. U njihovoj kući u peći smo spalili garderobu“, nastavio je Lalić, dodajući da je on imao zadatak da proveri Gligorijevićev skaj telefon.

Belivuk i Gligorijević foto: Instagram

„U telefonu nisma našao ništa što bi ga kompromitovalo, ali, već je bilo kasno. Ušao je u tu kuću i nije bilo mogućnosti da odatle izađe. Te večeri prvi put sam ušao u kuću u Ritopeku. Predveče sam prvi put parkirao u dvorištu kuće. Popeo sam se na sprat i video Veljka, Marka, Jankovića u radničkim kombinezonima na tregere, krvavim. Veljko je bio uzrujan, možda zato što je dugo znao Gligorijevića. Rekli su mi da nisu stigli da realizuju poslednju fazu, odnosno da spuste džakove sa ostacima pokojnog Gligorijevića do reke i da im pomognem. Prvi put sam ušao u skrivenu prostoriju i video je uživo. Mojim vozilom odlazimo, džakovi su u gepeku“, ispričao je svedok okrivljeni.

Kako je objasnio, Miloš Budimir i Draganić ušli su u reku da prospu ostatke pokojnog Gligorijevića, tako što su skalpelom rasparali džak sa donje strane. Kod jednog sasušenog potoka je sa Draganićem spalio džakove iz kojih su izručili ostatke tela Gligorijevića.

„Miljković je par dana kucao sa Gligorijevićevog Skaj aparata i dopisivao se sa njegovim drugom Ljubom koji je posumnjao da se ne radi o Gligorijeviću i tražio je sliku i glasovnu poruku, na šta je Miljković odgovorio 'Je l’ me nameštaš?' i ugasio aprat. Dobili smo instrukcije da se, ako neko dođe da pita za Gligorijevića, kažemo da ništa ne znamo i da se iznenadimo ako neko kaže da je nestao“, zaključio je Lalić priču o Gligorijeviću.

(Kurir.rs/Nova)