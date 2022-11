EVO ZAŠTO JE LALIĆEVO SVEDOČENJE O SKAJ APLIKACIJI OD PRESUDNOG ZNAČAJA: Ako sud to uzme kao dokazni predlog PROMENIĆE TOK SUĐENJA

Srđan Lalić, pripadnik klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, rekao je u nastavku svedočenja da je Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, obezbedio 5 miliona evra za atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Po navodima svedoka-saradnika Srđana Lalića, Zvicer je nakon svrgavanja vlasti u Srbiji, želeo da se dovede neko ko bi radio u interesu klana. U tu svrhu su sprovođena razna dela poput pisanja transparenata i na društvenim mrežama.

foto: MUP RS, Dado Đilas

Kriminalna grupa je videla predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao pretnju u onom trenutku kada je on objavio rat mafiji u čemu su se prepoznali. Kao rešenje ili izbegavanje krivičnog gonjenja, bilo je reči o atentatu na srpskog predsednika. U nastavku je rekao da ukoliko bi neko bio uhapšen, planirane su bile diverzije po gradovima, a pominjao je postavljanje eksplozivnih naprava na javne objekte i površine.

Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti, i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina gostovali su u jutarnjem programu gde su se dotakli samog Lalićevog svedočenja o svrgavanja vlasti u Srbiji i samog atentanta na prednika Aleksandra Vučića.

Obojica su pohvalila Kurir kao mediji koji je uvek iznosio istinu i brze informacije u vezi sa ovim zločinačkim klanom. Potom su naveli da prvi put kada je ovo objavljeno javnosti, niko nije obraćao pažnju jer su mislili da nije istina. Ali zapravo sada javnost zna šta je prava istina.

U videu ispod možete videti ostatak njihovog gostovanja:

06:55 Božidar Spasić i Blažo marković o Lalićevom svedočenju

Advokat Milan Popović gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao Lalićevog svedočenja. Naveo je da postoji mogućnost da se optužnica proširi, ali da za to nema potrebe.

- Postoji šansa da se proširi optužnica, ali pitanje je koliko je to isplativo za tužilaštvo. Sa druge strane ako vi ovim licima date doživotnu kaznu zatvora ne vidim ni svrhu proširivanja optužnice, jer ne možete dati dve doživotne kazne - rekao je Popović.

foto: Kurir televizija

Voditelja Vladimira Karalejića interesovalo je da će Lalićevo svedočenje o Skaj aplikaciji biti uzeto kao dokaz.

- Jeste, Lalić je pričao o tome i u svakom delu koji je opisivao provlači se Skaj aplikacija na ovaj ili onaj način. Mislim da sud još nije odlučio o tom dokaznom predlogu. Ako sud prihvati taj dokazni predlog i izvedu se dokazi. Stvarno se prikažu te fotografije i prepiske u dokaznom postpku i to potvrdi njegove reči, daće se veća vera u njegov iskaz. Sa druge strane ako se to ne slaže sa onim što je on opisao sa fotografija i prepiskama dovešće se u pitanje da li se još negde postoji propust u njegovom iskazu - rekao je Popović.

