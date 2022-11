EVO KO JE UPOZORIO ZVICERA DA POBEGNE NA VREME! Stručnjaci: Ako krenete na njihovu kriminalnu grupu PUCAĆE U GLAVU bez ustezanja

Nakon svedočenja na suđenju Belivukovoj kriminalnoj grupi, Srđan Lalić je izjavio da je bio planiran atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića čime je potvrdio navode od pre nekoliko meseci i uzburkao javnost.

Čim je objavio rat mafiji, predsednik Aleksandar Vučić postao je meta kavačkog klana, čiji je vođa Radoje Zvicer i dalje na slobodi!

Srđan Lalić je opisao detaljno pripremu atentata na Vučića, i tokom svog svedočenja u Specijalnom sudu otkrio da je snajper - za koji se pretpostavlja da je planiran za atentat na predsednika - kupljen u Loznici za 12.000 evra, i to preko Zvicerovog kontakta. Prema Lalićevim tvrdnjama, Zvicer je obezbedio pet miliona evra za nasilnu promenu vlasti u Srbiji i dovođenje nove koja bi bila po meri klana.

Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs, smatra da iza Radoja Zvicera stoji jaka obaveštajna struktura.

- Mada da li ta struktura ima sedište u Crnoj Gori ili negde u inostranstvu? To bi takođe bila dobra tema za istragu. Ne verujem da bi samo Zviceru palo na pamet da se umeša u tu političku borbu jer se zna da je kavački klan bio izuzetno protežiran po Srbiji i Crnoj Gori. Mogao je svakako da radi šta god je hteo pošto je imao jaku podršku samih policijskih organa i struktura. Ne vidim da je bilo ko odgovarao ili da će odgovarati. Sklon sam verovanju da se to neće ni dogoditi. Ne vidim još neku konkretnu volju da se to istraži - rekao je Radulović.

foto: Kurir televizija

- Kada je reč o mafijaškim grupama nesporno je da kada krene neko na njih, imaju nameru da pucaju u glavu. U ovom slučaju to je bio predsednik Srbije koji je rešio da krene na tu mafijašku grupu u Beogradu - istakao je Radulović.

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji, osvrnuo se na sam kavački klan, ali i na Radoja Zvicera.

foto: Kurir televizija

- Belivukov klan je bio deo kavačkog klana odnosno Zvicerovog, a zna se da je taj klan imao direktnu zaštitu crnogorske agencije za nacionalnu bezbednost. Preko njih su imali ličnu zaštitu i instrukcije, oni su ih upozorili kada treba da beže. Zato je Zvicer i pobegao. Tako je i Belivukov klan mogao to da ima preko njih - rekao je Karan.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs