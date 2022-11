PLAN JE DA RILETA I JOKU RASKOMADAJU I BACE U MORE, ZVICER DAO UPUTSTVA: OVO su Crnogorci o čijim ubistvima je pričao Lalić (FOTO)

Svedok-saradnik protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Srđan Lalić, u utorak je u sudu spomenuo i dva ubistva koja se ne nalaze u optužnici, a o kojima se u javnosti malo zna.

Naime, Lalić je tokom svog višesatnog svedočenja o monstruoznim zločinima klana Belivuk-Miljković, čiji je član bio i sam, a koji je, kako se sumnja, bio produžena ruka kavačkog klana iz Kotora, pomenuo i ubistva u Španiji i Turskoj. Kako je rekao radi se o izvesnom Riletu Kapetanu i Joki.

Srđan Lalić foto: screenshot

- Rile Kapetan i Joka, pričaću sada o njihovim ubistvima. Veljko i ja smo se iz Istanbula vratili u Prištinu, odakle nas je prevezao jedan Albanac. Dok sam bio u Turskoj, Radoje mi je pisao jer su planirali namamljivanje Rista Kapetana i Joke, planirali su da nabavim replike pištolja i oznake policije. Plan je bio da Ristu Kapetana namame u restoran, da ga raskomadaju i bace u more. Nisam učestvovao u tome, ali bio sam u kući sa Veljkom i Markom dok su te akcije sprovođenje. Video sam uživo slike Joke, kog su tri otmičara Zvicerova savladala u Španiji i ubili ga. Sećam se te fotografije gde je vezan za stolicu, krvav, vrat mu je bandažiran sivom lepljivom trakom - progovorio je o još dva ubistva Lalić.

Belivuk i Miljković foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Dado Đilas

Kako saznajemo, Joka o kom je govorio Lalić navodno je Jovan Jovanović, koji je važio sa pripadnika i škaljarskog klana. Jovanović je javnosti poznat po tome što je 2016. godine u crnogorskom zatvoru Spuž vrelim uljem polio Igora Božovića, jednog od visokopozicioniranih pripadnika kavačkog klana. Takođe, njemu se sudilo zajedno sa sada pokojnim Jovanom Vukotićem, vođom škaljarskog klana, i njegovim bratom Igorom Vukotićem, za pucnjavu u tivatskoj diskoteci "Madam Koko" u julu 2012. godine kada je bio ranjen radnik obezbeđenja kluba Dejan Deković.

Jovan Jovanović Joka foto: Privatna Arhiva

- Na kraju sudskog postupka Jovan Vukotić je oslobođen optužbi, dok je Igor osuđen na na osam, a njihov sugrađanin Jovan Jovanović na 14 meseci zatvora - podseća naš izvor.

Jovanović je dosepeo u žižu javnosti i u decembru 2016. godine kada je uspeo da pobegne iz zgrade kotorske policije, u koju je bio priveden. Inače, Jovan Jovanović se svaki trag izgubio 2020. godine, a Srđan Lalić je sada u Specijalnom sudu otkrio da on nije više živ. Lalić je rekao da je on namamljen i ubijen u Španiji, a da su slike njegovog mučenja slate njegovim saradnicima.

Tragična sudbina Braća Vukotić se posvađala zbog Jovanovića?! Dobro obavešteni izvor Kurira navodi da je Jovan Jovanović namamljen u Barselu, u koju je pre smrti pošao kako bi zaradio novac za lečenje bolesne sestre. Igor i Jovan Vukotić foto: Printscreen, printscreen libertaspress - Priča se da je Jovanović imao teško bolesnu sestru i trebale su mu pare za lečenje. Reč je o cifri od oko 35.000 evra. Navodno, on je od Jovana Vukotića tražio da mu pozajmi taj novac, ali Vukotić iz nekog razloga nije želeo. Potom je Jovanović, kako se priča, odlučio da prihvati da ode u Španiju i tamo "odradi jedan posao" za te pare - priča izvor upoznat u dešavanja u podzemlju. Prema njegovim rečima, čim je sleteo u Barselonu, Jovanovića su dočekala trojica pripadnika kavačkog klana, oteli su ga, mučili i zverski ubili. - Slike njegovog mučenja potom su stigle i u Crnu Goru, ali i do njegove porodice. Sestra mu je posle toga ubrzo preminula, kao i roditelji. Cela porodica se ugasila - kaže sagovornik i dodaje da je zbog Jovana Jovanovića došlo do svađe među "škaljarcima". - Ostali "škaljarci", pre svih Igor Vukotić i Milić Minja Šaković (u međuvremenu likividiran u Budvi), zamerili su Jovanu Vukotiću to što svo prijatelju nije dao pare za lečenje sestre. Mesecima nisu razgovarali s njim zbog toga, a pomirili su se u proleće 2022. godine - dodaje izvor, koji tvrdi da je dobro upućen u dešavanja u podzemlju.

Izvor Kurira otkriva da je drugi državljanin Crne Gore, o kom je govorio svedok-saradnik Srđan Lalić, zapravo Risto Mijanović. Da je Mijanović najverovatnije mrtav saznalo se pre nekoliko dana kada je turska polcija saopštila da je u Istanbulu uhapšen Željko Bojanić, koga su označili kao pripadnika kavačkog klana. Kako su naveli, oni su prekopalavali dvorište njegove luksuzne vile u potrazi ta Mijanovićevim telom.

Risto MIjanović Rile Kapetan foto: Youtube/Habertürk TV, turska policija

- Nestanak Mijanovića je krajem 2020. godine prijavio njegov advokat. Veruje se da je on mučen, ubijen, pa zakopan u Istanbulu - preneli su turski mediji. Prema rečima našeg sagovornika, Mijanović je ubijenpošto je, navodno, otišao u Španiju da traži svog prijatelja i saradnika Jovana Jovanovića.

- Kada je do "škaljaraca" došla priča da je Jovanović ubijen u Španiji, Rista Mijanović, sa nadimkom Rile Kapetan, navodno je krenuo da ga pronađe, odnosno njegovo telo, kako bi ga sahranili u rodnom Kotoru. U Španiji je navodno dobio informaciju da je Jovanović u Turskoj,a za tu informaciju je dao i novac. Međutim, ispostavilo se da je to bila zamka za njega. On je takođe namaljen i ubijen - objašnjava izvor.

(Kurir.rs)

Na met i u Crnoj Gori Krivična prijava protiv Radoja Zvicera Jovan Jovanović je bio na meti kavačkog klana i u Crnoj Gori, otkrili su istražitelji iz te države. Tako su sredinom oktobra u Crnoj Gori, u velikoj policijskoj akciji, uhapšeni pripadnici kavačkog klana zbog sumnje da su planirali njegovu likvidaciju, ali nisu uspeli da sprovedu plan u delo. Radoje Zvicer foto: Shutterstock, Privatna Arhiva, Ilustracija - Crnogorska policija uhapsila je u u Kotoru četvoricu pripadnika kavačkog klana i podnela krivičnu prijavu protiv organizatora te grupe koji je u bekstvu, Radoja Zvicera, zbog ubistva Jovana Jovanovića, visokopozicioniranog "škaljarca". Policija je u velikoj akciji tokom koje su vršeni pretresi na više lokacija lisice stavila Milutinu Kneževiću, Milošu Jovanoviću, Milutinu Čotaru i Dejanu Rutoviću, a za ucešće se sumnjiče odbegli Zvicer i Srđan Jurišević, kao i Milan Vujotić, koji je posle ubistva Jovana Vukotića uhapšen u Istanbulu. Krivična prijava podneta je i protiv Igora Božovića i Vladimira Vučkovića, koji su zbog drugih krivičnih dela u Istražnom zatvoru Spuž - saopšteno je iz crnogorske policije ranije.