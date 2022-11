ŽALBA NA PRESUDU KOJOM JE BIVŠI FUDBALER OSUĐEN NA 4,5 GODINE: Tužilaštvo traži veću kaznu za Nikolu Malbašu

Više javno tužilaštvo u Beogradu uložilo je žalbu na presudu kojom je 1. jula ove godine bivši fudbaler Nikola Malbaša u beogradskom Višem sudu osuđen na četiri i po godine zbog pokušaja ubistva I. N. u Zemunu 8. jula 2020. godine.

Tužilaštvo smatra da sud nije imao u vidu sve otežavajuće okolnosti u ovom slučaju i u žalbi Apelacionom sudu u Beogradu predlaže da mu izrekne kaznu u dužem trajanju.

Izrečena kazna je ispod zakonskog minimuma od pet godina zatvora, a okrivljeni je krivično delo izvršio sa umišljajem, nakon što se sa I.N. kojeg poznaje od ranije, sastao po prethodnom dogovoru.

Pri tom mu je naneo teške telesne povrede u vidu uboda s leve strane rebara, isekao mu podlakticu i naneo više posekotina po rukama, a potom ga ostavio tako povređenog, napustio lice mesta i dao se u bekstvo, u kojem je bio 11 dana, do hapšenja 19. jula 2020. godine.

Oštećeni je preživeo samo zbog blagovremenog i adekvatnog lečenja, a ostala su mu oštećenja i leve i desne šake. To što I.N. nije podneo imovinsko pravni zahtev i nije se pridružio krivičnom gonjenju je irelevantno, a tužilaštvo podseća i da je on više puta u toku postupka menjao svoj iskaz.

Zbog ovih i drugih okolnosti navedenih u žalbi, a u cilju izdražavanja društvene osude i jačanja morala, poštovanja zakona i srazmernosti izvršenog krivičnog dela i kazne, tužilaštvo traži da Apelacioni sud poveća kaznu Malbaši.

Kurir.rs/J.S.