UDARAO ME JE PESNICAMA, PALA SAM SA BICIKLA: Pretučena dostavljačica hrane u Novom Pazaru

Jedna radnica firme koja dostavlja hranu pretučena je u Novom Pazaru, a kako kaže, ne zna ni razlog, ni povod za napad.

- Dok nisam stavila ruke i rekla "ja sam žensko, stani", on nije prestajao da me udara. Pozvala sam klijenta i on se javio. Bio je privatan broj, nije on poručio već njegova sestra. Ulica je bila malo zamračena, lice mu nisam videla. Kada smo se sreli, rekla sam mu "nisam te videla u mraku", on je počeo arogantno da mi se obraća. Ne sećam se šta je rekao, ali nakon toga sam dobila jak udarac u lice. Pala sam sa bicikla - ispričala je ona za portal "A1TV".

Rekla je da ga nije uvredila i da joj nije jasno zašto se tako poneo prema njoj.

- Nisam mu rekla ružne reči, uhvatio me za kapu. Nije me prepoznao, dobila sam udarac pesnice u lice. Pala sam sa bicikla - dodala je ona.

foto: Printscreen/Youtube

Javila se Hitnoj pomoći. Oni su je poslali u hirurško odeljenje da se ustanove povrede koje je zadobila.

- Imam jači udarac u glavu, udarac u kuk. Snimala sam ta dva dela, videćemo još... Iskreno, najviše osećam ogorčenost prema našem narodu. Toliku gorčiu da, bi mi bilo lakše da mi je isterao oko nego to što mi je sugrađanin i što bi mi sutra možda mogao biti rod. Ne znam - jedva govori besna i povređena devojka.

Prijavila je ceo slučaj policiji. Zahvalila se svojim kolegama koji su joj pritekli u pomoć. Napadač je, prema njenim rečima, priveden. Njen kolega je bio pored bolnice i rekao je za portal "A1" da ga je ona pozvala i rekla da je doživela "neprijatnost". Brzo se stvorilo 20 momaka prema njegovim rečima i svi su stali da joj pomognu. Svi su u šoku zbog napada.

(Kurir.rs/A1TV)