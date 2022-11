OPTUŽNICA PROTIV BELIVUKA SE ŠIRI NA JOŠ 8 UBISTAVA? Rajević: Srđan Lalić se razmahao u izjavi MOGUĆE DODATNO ODLAGANJE PROCESA

Suđenje klanu Belivuk- Miljković odloženo je nakon što su branioci optuženih tražili izuzeća svih glavnih tužilaca u postupku. Sledeći glavni pretres zakazan je za 29. novembar.

O odlaganju suđenja decenije govorili su u redakciji Nemanja Milošević, advokat i Zdravko Rajević, potpredsednik Novog policijskog sindikalnog saveza.

- Odbrana je imala pravo na to. Oni su to iskoristili i zato je po zakonu došlo do odlaganja pretresa. Ne možemo dati decidan odgovor zašto se to desilo baš u ovom trenutklu. Možemo samo nagađati da je odbrani potrebno vreme da još nešto dobije - rekao je Miljković.

Zdravko Rajević smatra da izjava Srđana Lalića daje prostora za proširenje optužnice protiv klana Belivuk - Miljković.

- Srđan Lalić je dao prostora za proširenje optužnice i ne zna se šta tačno tužioci čekaju. Njemu je kao svedoku okrivljenom, tužilaštvo dalo rok od 30 dana da svojeručno sačini izjavu u kojoj mora da kaže sve što zna. On se baš razmahao u toj izjavi. Vrlo je moguće da će se optužnica prošititi na još 8 ubistava,a onda, tu imamo i pripremu atentata na predsednika Vučića - rekao je Rajević.

Milošević je konstatovao da je sudski postupak po predmetu Belivuk -Miljković veoma težak i komplikovan te da se može očekivati njegovo dodatno usložnjavanje.

Rajević je naveo da se očekuju podaci koje su prikupile međunarodne službe, a koje se tiču materijala na skaj aplikaciji.

