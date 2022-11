NIJE DISALA, LEŽALA JE NEPOMIČNO: Komšija heroj ispričao kako je presekao ŽICU NA VRATU ženi koju je muž stegao kako bi je ubio

Da nismo došli ja i još jedan komšija, bila bi sugurno mrtva. Bila je modra u licu. Nije disala, nije davala znake života. Sekunde su je delile od smrti!".

Ovim rečima Saša Ranđelović iz Niša opisuje dramatične trenutke spasavanja komšinice S. S. (32), koju je juče, u ulazu zgrade u Ulici Svrljiških partizanskih odreda pokušao da udavi suprug D. S. (35) stežući joj vrat plastičnom vezicom. Nasilnik je uspeo da pobegne sa lica mesta ali je u akciji kriminalističke policije uhapšen ubrzo na ulazu u Svrljig i određeno mu je zadržavanje, dok je povređenoj ženi ukazana medicinska pomoć.

- Ja i još jedna komšija sa sprata iznad čuli smo povike i galamu u hodniku zgrade. Kada smo strčali do ulaza, on je davio komšinicu plastičnom vezicom. Odgurnuo sam ga, on je istrčao, seo u auto i pobegao. Ona nije disala, nije davala nikakve znakove života. Ležala je nepomično, kao da je mrtva. Podigli smo joj ruku, ona pada dole. Otrčao sam kući da uzmem alat da isečem vezicu, okrenuli je na stranu i počela je da diše. Posle je došla Hitna pomoć, policija - opisuje Ranđelović dramatične trenutke spasavanja komšinice.

On kaže da je plastična vezica kojoj je bio stegnut vrat S. S. bila poprilično velika i da su jedva uspeli da je preseku jer je već bila jako stegnuta.

- To je bila baš debela plastična vezica, ne kao one tanke kojima se vezuju radkapne, već baš debela. Toliko je bilo stegnuto da smo jedva uspeli da je presečemo a da nju ne povredimo. Maltene sam jedva moj prst provukao da bih presekao sečicama. Srećom sam imao alat jer sam električar. Da nismo bili ja i komšija iz zgrade, komšinica bi umrla. Sekunde su je delile od smrti. Kada smo isekli vezicu, nije disala. Tek kada smo je okrenuli na stranu. Strašno, ne daj Bože nikome - priča za Blic komšija heroj Saša Ranđelović

Komšije iz zgrade navode da su supružnici u postupku razvoda i da D.S. ne živi u stanu već dva meseca, ali da do sada nije pravio probleme.

- Oni su se razveli pre dva meseca. Toliko otprilike on ne živi više tu. Dolazio je normalno uzimao dete, nije bilo problema. Ovo što se desilo juče je bilo strašno. Ta vezica kojom je stegao vrat komšinici je bila toliko velika da su je komšije jedva isekle. To su one najdeblje vezice što se u elektrici koriste za one najdeblje kablove. Komšija kaže da je jedva podvukao prst ispod vezice, koliko je bilo stegnuto. Posle dva tri-minuta ona se rasvestila i u svesnom stanju je prevezena u bolnicu. Priča se da joj je polomio i vilicu, tako kažu - priča jedna od komšija iz zgrade.

D. S. je kolima pobegao iz ove zgade u naselju Trošarina, al ga je policija pronašla i uhapsila na ulazu u Svrljig. On je osumnjičen za ubistvo u pokušaju.

- D. S. se sumnjiči da je juče, nakon verbalne rasprave u hodniku zgrade u kojoj stanuju, rukama davio svoju tridesetdvogodišnju suprugu i stezao joj plastičnu vezicu oko vrata. Kada su komšije to čule, izašli su u hodnik, odgurnuli su osumnjičenog D. S., pozvali policiju i hitnu pomoć, a osumnjičeni je pobegao. Brzom reakcijom policije osumnjičeni je uhapšen na ulazu u Svrljig. Daljim radom utvrđeno je da je bio pod dejstvom psihioaktivnih supstanci - saopštila je policija.

Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilštvu.