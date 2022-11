ŠOK TVRDNJE APATINCA: Optužio rođaka da mu je baka umrla od posledica njegovog udarca!

Za smrt svoje bake J.Ć. (75) iz Apatina njen unuk Srđan Marčeta krivi rođaka koji je, tvrdi, dva meseca ranije udario šakom u glavu.

Osim što će pravdu potražiti na sudu, Marčeta je svoju priču želeo da podeli u javnosti, jer ga, kako kaže, veoma boli što je njegova baka, do tada samostalna i zdrava starica, od tog dana pala u postelju, trpila velike bolove i živela u strahu sve dok nije preminula.

- Incident se dogodio 26. juna, u dvorištu koje je baka delila sa bratom svog pokojnog muža i njegovom porodicom. Sve je krenulo banalno, primedbom njegovog sina da njena kanta za smeće „zagađuje vazduh“, zbog čega je pokušao da je pomeri, što baka nije dozvoljavala, te ju je udario šakom u glavu. Kanta je, napominjem, stajala na mestu na kom je oduvek bila i na kom, do tada, nikom nije smetala - započinje priču unuk Srđan, koji najveći deo vremena, zbog posla, provodi u Austriji.

Pošto ga je baka odmah pozvala (jer i nema nikog drugog, s obzirom da joj je jedina ćerka preminula, a zet i dva unuka žive i rade u Austriji) i ispričala mu šta se dogodilo, Srđan je zamolio komšiju da ode do nje i vidi šta se dogodilo.

- Komšija me je odmah nazvao i rekao mi da je baka stavila hladnu oblogu na glavu, te da mu se požalila da je jako boli. Još mi je napomenuo da je, kad se sve to dešavalo, čuo njeno zapomaganje, s obzirom da je bio u svom dvorištu, koje je u neposrednoj blizini našeg. Sve je video i čovek koji je bio na gradilištu kuće do nas, kao i žena od tog rođaka koja mu je, oslovljavajući ga imenom, govorila „nemoj“ - nastavlja naš sagovornik.

Navodi i da je pozvao telefonom policiju, te da isprva nisu hteli da izađu na teren, ali da su nakon ubeđivanja ipak pristali. Nasilni rođak je u međuvremenu, nakon nepunih sat vremena od incidenta, tvrdi Srđan, otputovao iz Apatina u grad u kom živi i radi.

- Baka je policiji ispričala šta se dogodilo, oni su sačinili zapisnik i na tome se sve završilo. Sa njom sam ostao u stalnom kontaktu telefonom i po nekoliko puta dnevno, glava je neprestano bolela, nije mogla da spava, bila je uznemirena, slaba, komšije su je snabdevale i pomagale joj, počela je i da povraća, bio je doktor, smeštena je u bolnicu i tamo je konstatovano da je imala moždani udar. Bila je nepokretna, svakog dana sve lošije i 1. septembra je preminula - navodi Srđan.

On tvrdi da se sve što se izdešavalo sa njegovom bakom posledica udarca koji je dobila i ogromnog stresa koji je on izazvao. Takođe naglašava da ga posebno boli što niko od deverove porodice nije prišao da joj pruži pomoć, da joj se izvini, zamoli za oproštaj, kao što ni njemu i njegovima nisu ni izrazili saučešće nakon njene smrti.

- Niko od njih nije bio ni na njenoj sahrani. Taj rođak što je udario nije nam se javio ni na jedan od bezbroj telefonskih poziva sve ovo vreme, nije u međuvremenu dolazio u Apatin (iako je to ranije često činio), njegovi roditelji od tada ne razgovaraju sa nama, a njegova majka ga je, kako sam čuo, u komšiluku pravdala da je baku „udario slučajno“. Da je bilo slučajno, valjda bi joj se izvinio, pomogao joj, pokazao kajanje, pre svega valjda bi se javio na telefon, kako je to stalno činio pre ovoga. Nikada mi neće biti jasno kako bilo ko može sebi da dozvoli da nasrne na jednu bespomoćnu staricu - pita se ogorčeni unuk, ponavljajući da ima moralnu obavezu kako prema pokojnoj baki, tako i prema njenoj pokojnoj ćerki, a njegovoj majci, da protiv nasilnog rođaka podnese krivičnu prijavu.

Kurir.rs/J.M.