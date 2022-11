SVI DŽONIJEVI LJUDI! Neki su dobro poznati javnosti, a za NJEGA se veruje da je pomogao u hapšenju surove bande

Tužilašto za organizovani kriminal, nakon sprovedenih hapšenja u petak i subotu, kada je slobode lišeno 16 pripadnika ogranka kavačkog klana "vračarci", na čijem je čelu Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara, proširilo je istragu na ukupno 38 osoba, od čega ih je 12 u bekstvu, a deset već izdržava kaznu zatvora, ali zbog nekih drugih kriminalnih radnji.

Ova kriminalna grupa tereti se za najteža krivična dela, među kojima su tri ubistva i pet pokušaja ubistava, o čemu je Kurir već pisao.

Podsetimo, oni se sumnjiče da su ubili Aleksandra Šarca u TC Ušće, Aleksandra Halabrina u Sopotu i Dragan Ristića Čađu u Kaluđerici.

Petorica koji su uspeli da prežive ono što im je Vušovićeva grupa pripremala jesu visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana Miloš Nilović Runjo, kriminalac Andrija Zarić poznat i po vezi sa voditeljkom Sandrom Drašković poznatom kao Sani Armani, žrtva Belivukovog klana Lazar Vukićević, advokat Arsenije Stefanović i novopazarac Samir Divljanović.

Europol i Crna Gora

Prema saznanjima Kurira, informacije o krivičnim delima koje je počinila ova grupa najverovatnije su stigle iz Crne Gore.

- Hapšenje je organizovano i uz pomoć podataka koje je pružio Europol i sve je izvedeno besprekorno. Ipak, postoje saznanja da je neke informacije i šifru od svog kriptovanog telefona pružio Strahinja Savić koji se nalazi na izdržavanju kazne u Crnoj Gori, a tereti se da je zajedno sa Lazarom Ilićem pripremao ubistvo Budvanina Marka Ljubiše Kana - kaže izvor Kurira.

Savić i Ilić su obojica označeni kao pripadnici ove kriminalne grupe, ali su već u pritvoru u Crnoj Gori. Zato je, kako tvrdi naš izvor, moguće da je Savić, pokušavajući da dokaže svoju nevinost za pripremu ubistva Kana, odao neke vredne informacije o čitavom klanu Nikole Vušovića.

Osim Ilića i Savića, poznati pripadnici ove grupe koji već izdržavaju svoje kazne su Vladimir Kovačević i Marko Drakula.

Miljkovićev navijač iza rešetaka

Vladimir Kovačević Kovač jedan je od pripadnika Vušovićeve grupe, a javnosti je poznat kao navijač FK Rad koji se dovodio u vezu sa ubistvom Aleksandra Halabrina.

Okrivljeni svedok Srđan Lalić spomenuo ga je u svom izlaganju kada je govorio o zlodelima klana Veljka Belivuka.

- Kovačević je režirao lažnu pucnjavu u kojoj je navodno bio ranjen, to je bilo urađeno po nalogu Marka Miljkovića, on je bio pod potpunom kontrolom Miljkovića. To je bilo po svim medijima, cilj je bio da se pokaže kako škaljarski klan vrši haos po ulicama - otkrio je Lalić.