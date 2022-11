CRNE UDOVICE! TRI JASMINE, ČETIRI UBISTVA: Ovo su imenjakinje koje su presudile svojim partnerima, jedna ponovila zločin

Pre tačno godinu dana Jasmina Bajović (42) je kuhinjskim nožem izbola u grudi i ubila svog supruga Milorada (54), sa kojim ima tri sina, posle svađe u iznajmljenoj kući u Kosovskoj ulici u Surčinu.

Svađa je usledila kada je on kući došao pijan. Navodno, Jasmina je nasrnula na muža dok je sedeo na krevetu i zarila mu sečivo direktno u srce, a potom mirno sačekala policiju.

Ona je na suđenju u septembru ove godine navela da je "pukla" jer je muž stalno bio pijan, i zato što ju je, kako tvrdi, maltretirao.

"Bila je nedelja, ustala sam ranije, skuvala sebi kafu, a njemu kafu i čaj i radila sam kućne poslove. On je posle, između devet i deset sati negde otišao, imao je takav običaj da ode i da se ne javi i vratio se oko pet po podne pijan. U kući smo bili najmlađi sin Nikola i ja. Počeo je da se svađa, da me vređa da sam k***a, da se švalerišem sa doktorom koji me leči. Dok sam čučeći lepila tapete u hodniku, on me je ošamario, a kad sam ustala udario me je još dva puta. Nikola ga je sklonio od mene i odveo u dnevni boravak".

Jasmina kaže da je on i iz sobe nastavio da je vređa i da je ona ušla i rekla mu da hoće da se razvede.

"Nikola nas je opet razdvojio i ja sam otišla u kuhinju da spremim sinu da jede. Uzela sam nož iz fioke da isečem hleb, a muž me je i dalje provocirao iz sobe. Ušla sam tamo, ne znam zašto, možda mahinalno, nisam htela nešto tako da uradim".

Jasmina kaže da je onda Nikola izašao iz kupatila, stavio Miloradu peškir na ranu, ali da nisu uspevali da dobiju Hitnu pomoć, pa su pozvali njenog najstarijeg sina Stefana da ih on zove:

"Pošto Hitna nije dolazila, odneli smo ga u kola da ga vozimo u bolnicu, ali je onda Hitna stigla i preuzela ga, a mene je policija uhapsila".

Jasmina je ispričala da je Milorad stalno dolazio pijan kući i da je tad nije prvi put udario:

"Pre četiri godine me je gurnuo u štok da udarim glavom. Nije me često tukao, ali je znao kad mu dođe, uglavnom šamar i guranje. To samo deca znaju, te stavri nisam nikome pričala. Decu je isto provocirao, psihički ubijao u pojam, kako su neodgovorni, ne daju ništa za kuću, a svi oni rade, čak i najmlađi, koji ide u školu i radi. Bio je ljubomoran toliko da nisam smela ni komšiji da kažem dobar dan. Jedino lepo što o njemu mogu da kažem jeste da je zaista bio dobar majstor kad je popravljao automobile i da je na poslu bio trezan".

Ona nije jedina Jasmina koja je presudila svom partneru. U bliskoj prošlosti još dve njene imenjakinje su počinile isti zločin.

Jasmina Stjepanović (44) iz Lazarevca je navodno u februaru ove godine ubila supruga Sinišu na spavanju, pa njegovo telo držala u krevetu i zalivala omekšivačem.

Telo je umotala u foliju i više od deset dana polivala ga omekšivačem i kućnim hemikalijama, a kuća gde je živela njihova porodica bila je sva u mirišljavim jelkicama, kako bi sakrili miris truleži.

"Osumnjičena je pokušala da izvrši samoubistvo, presecanjem grkljana, mala deca su pronašla njeno oproštajno pismo koje su odneli komšijama. Tada se saznalo da je porodica danima živela sa Sinišinim telom", rekao je tada izvor Kurira.

Komšije su ispričale da je jasmina imala tešku sudbinu, ali da niko od njih nije mogao ni da pomisli da će uraditi ovako gnusnu stvar.

"Veoma mlada je ostala udovica jer je njen prvi muž, otac njenog najstarijeg sina, poginuo u saobraćajnoj nesreći vozeći motor. Ona je kasnije upoznala Sinišu i počela da se zabavlja s njim, a posle se i udala. Bio je jako dobar čovek, pomagao joj je oko bolesne majke", ispričale su komšije.

Sinišini roditelji za Kurir su rekli da sumnjaju da je njihov sin ubijen još 4, februara.

"Tog dana se sa njim čuo naš mlađi sin. Mi smo se slabo viđali i komunicirali jer smo se plašili korone", rekli su roditelji.

Mnogo pre ove dve, u žiži javnosti se našla Jasmina Antonijević, kasnije Cvetković.

Ona je prvo 2000. presudila svom vereniku Aleksandru Paunoviću, a 13 godina kasnije i momku Milanu Tomoviću (38).

Na stupce crne hronike došla je u martu 2000. godine, kada je hicima iz pištolja ubila Aleksandra Paunovića, zvanog Mali Paun. Ona je posle tog zločina ispričala da ju je Paunović, s kojim se verila četiri dana pre ubistva, svakodnevno šamarao i maltretirao.

"Veče pre ubistva bio je nervozan zbog mog telefonskog poziva, a kobnog dana mi je naredio da zatvorim prozor i rekao: 'Sada ćemo da rešimo ovo zauvek'. Uplašila sam se i uzela njegov pištolj, a kad je krenuo prema meni, pucala sam", ispričala je ona.

Inače, Aleksandar Paunović bio je osuđen na četiri godina zatvora zato što je, kao 15-godišnjak, u oktobru 1994. ubio Dejana Marjanovića Šabana, jednog od šefova mafije na Zvezdari.

Jasmina je u zatvoru provela sedam godina, a zločin je ponovila 2014, jer je u oktobru u stanu prijatelja na Miljakovcu nožem iskasapila svog dečka Milana Tomovića (38).

Jasmina je posle svađe uzela nož i u hodniku ubila dečka naočigled prijatelja, kome nije dozvolila da pozove policiju, već je još sat vremena provela pored tela, posle čega je pobegla kod rođaka u Vranić.

"U hodniku je bilo kao u klanici, a Milan je bio u lokvi krvi. Čula sam da su oboje bili narkomani", rekla je tada komšinica.

Ona dodaje da su Milan i Jasmina počeli da se svađaju još ispred zgrade.

"Jasmina je vikala na Milana, a onda mu lupila šamar. Čini mi se da joj je on uzvratio", rekla je komšinica.

