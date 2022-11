ŠOK ISPOVEST BIVŠEG ČUVARA U CZ: Šljuka sedam dana nije spavao iz straha da ga NE UBIJU, Kristijan s Kinezom napravio svoj klan

Jordan Antonić, bivši čuvar u Centralnom zatvoru (CZ), gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio do detalja dešavanja iz zatvora.

Naime, on se najpre dotakao na koji način su kriminalci ulazili u CZ, ali i u zavisnosti od toga kojeg su ranga gde su raspoređivani.

- Fizičko obezbeđenje je vrlo strogo u CZ-u. Ako odgovaraju 2, 3 ili više lica uvek po jedan kolega obezbeđuje jedno lice i zabranjena je bilo kakva priča. Imamo oko 240 samica u CZ-u. To su samice širine od oko 1,30 metara i dužine 2,5 metara. U njima su se nalazili drveni kreveti "palače". Brojevi samica su išli parni sa jedne, dok su neparni bili sa druge strane. Ako su se ubacivala više lica, prvo lice bi se ubacilo u samicu 1 dok bi drugo išlo u samicu 19. Glavne vođe se strogo izoluju - rekao je Antonić.

foto: Kurir Televizija

- Kada oni uđu u zatvor skidaju se glanc goli, sledi pretres. Sve mu se oduzme od pertli do kaiša da ne bi izvršio samopovređevanje. Ako je lice opasno po državu. Lice se stavlja u samicu gde su rešetke i stavlja se stolica ispred samice i kolege 24 sata gledaju u njega po smenama - rekao je Antonić.

On se osvrnuo i na slučaj kada dođu više pripadnika kriminalne grupe.

- Svi se razdvajaju, ali oni sitni izađu pre iz samice. Vođe ostaju sasmici da ne bi uticale na njih. Pazi se da se oni ne sretnu, na šetnji ne mogu da se vide. Jedino mogu da se sretnu kada obojica idu na lekarski pregled i odna postoji mogućnost za suret u hodniku. Međutim, njega vodi komandir i jedino mimikom može da mu da doznanja, ali priča ne postoji - rekao je Antonić.

foto: Zorana Jevtić

Osvrnuo se i na prljave kolege u zatvoru.

- Vođe tih bandi osete ko je slab od tih kolega. Pa mu obećavaju da će dobiti pare, devojke kada izađe i tako procure informacije. Do '90-ih godina nije bilo toga, međutim 90-ih oni su bili moćniji od nas. Jedan kriminalac mi je tih godina rekao "hoćeš da ti skinem uniformu da ne radiš od sutra više". Znao sam da je moćan i da može. Jedan je tako rekao "sutra dolazim da vas postrojim". Stvarno je došao kod nas u zatvor i svi smo mi bili u stroju i on vrši smotru nad nama, zamislite - rekao je Antonić.

Voditelja Vladimira Karalejića interesovalo je šta se desi kada se među zatvorenicima pojavi neki član uticajnog klana.

- U toj sobi on odma dobija vlast i on dobije svoj klan. Tako je bilo i kada je Kristijan (Golubović) ušao u CZ on je odmah odabrao jednog Kineza kriminalca. Sa njim je bio kolektivac. Oni sednu za sto, drugi služe, a on sebi obezbedi mir. Neki su se plašili i nisu smeli da spavaju kao (Sredoje Šljukić) Šljuka na primer koji 7 dana nije smeo da zaspi da ga ne bi ubili. U zatvoru su bili visoko organizovani, sobni starešina je bio glavni. Ako mu sobni starešina kaže da mora da se iseče, on se iseče. Da li grlo, ruku, uvo i on mora to da uradi. Svako ima svoj posao, jedan ima na primer koji pere veš - rekao je Antonić.

