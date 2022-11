"GIŠKA JE U CZ BIO 'KOMANDIR' KOGA SVI SLUŠAJU!" Bivši čuvar otkrio do sada nepoznate detalje iz NAJVEĆEG BEOGRADSKOG ZATVORA

Jordan Antonić, bivši čuvar u Centralnom zatvoru, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio neke od nepoznatih detalja iz CZ.

Antonić je naveo da zatvorenici imaju taktiku na koji način bi se približavali stražarima.

- Pitao bi te koliko ima sati. Ako mu ti odgovoriš on već postavlja drugo pitanje, recimo kada mu dolazi advokat. Tako neka pitanja da oseti da li mu dolazi advokat. Ako si drzak prema njemu on prelazi na drugoga, jer su se tu menjali komandiri. U toku ta 3 komandira koja se promene za mesec dana jednog će sigurno privući nešto. On oseti šta ti fali, po hodu vidi da li si nervozan - rekao je Antonić.

foto: Kurir Televizija

- Veliki kriminalci su bili korektni u moje vreme. Sećam se (Đorđe Božović) Giška, na tom bloku gde je bio ´83 nije morao ni komandir da bude, jer je on bio kao komandir i svi su ga slušali. Tu su bili zatvoreni povratnici poput Miće Dandare, Romana Todorovića, Vasa Opela, itd - rekao je Antonić.

03:38 ZATVORENIK POSTAO KOMANDIR U CZ KOGA SVI SLUŠAJU?! Bivši čuvar otkrio do sada nepoznate detalje iz NAJVEĆEG BEOGRADSKOG ZATVORA

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:06 Bivši zatvorski čuvar Jordan Antonić otkrio kroz kakav tretman prolaze pedofili u zatvoru!