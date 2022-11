OVO JE MUŠKARAC KOJI JE POGINUO U NOVOM SADU: Udario autom u drvo pa stradao na mestu! Vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog vozila

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko dva sata posle ponoći, u ulici Bulevar Jovana Dučića, kod broja 33, u Novom Sadu, na licu mesta stradao je mladić Muarem B. (35) iz Novog Sada, dok je devojčica (15) teško povređena.

- Ne znam ko je devojčica što je bila sa njim. Znam da je bio sa društvom u nekom kafiću i da je nakon toga krenuo svojoj porodici, ženi i sinovima. Ima dva sina. Čuli smo da je hteo samo da odveze tu devojčicu do kuće. Kako su nam rekli on se kolima BMW kretao od smera Bulevara Slobodana Jovanovića ka Bulevaru Kneza Miloša, i da je prešao na drugu strana, bukvalno da je preleteo četri trake i udario u drvo. Nisu nam rekli kojom brzinom se kretao, sem da je velikom. Bio je dobar i vredan, radio je građevinu. Brinuo je o svojoj porodici - kaže jedan od rođaka koji je želeo da ostane anoniman.

Kako saznajemo, najverovatnije je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u drvo.

Kako je rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, na licu mesta intervenisale su dve medicinske ekipe, a poziv su primili u 2 sata i 28 minuta. Povređena maloletnica je sa politraumatskim povrdama posle inicijalnog zbrinjavanja prevezena u Dečju bolnicu. Mladić je na licu mesta preminuo.

- Petnaestogodišnjakinja je zadobila višestruke politraumatske povrede unutrašnjih organa i nalazi se na Odeljenju intenzivne nege dečje hirugije. Povređena je u svesnom stanju i i toku je dijagnostika - kaže dr Andree Đuretić, portparola Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu.

1 / 8 Foto: Facebook

Prema dosadašnjim saznanjima, nesreća se dogodila kada je automobil "BMW" iz još neutvrđenih razloga izleteo sa puta i udario u drvo.

- Ne zna se kojim smerom se kretao automobil. Ali ono što je za sada utvrđeno, kola su udarila u ogromno drvo, koje se bukvalno prepolovilo od udarca i čak jedan deo drveta se "zabio" u automobil. Auto je gotovo prepolovljen, a na mestu nesreće intervenisali su i vatrogasci, kako bi izvukli nastradalog - kaže naš izvor.

Na licu mesta jutros je moglo samo da se vidi drvo koje je na kraju isečeno na pola. Drugih tragova nije bilo.

- Čuo sam neverovatan udarac, a stanujem preko puta. Kada sam pogledao sa terase video sam jeziv prizor. Kola bukvalno u drvo. Nije mi jasno kako je to neko uspeo, to je ravan put, nema puno automobila u to vreme. Kojom brzinom se taj kretao nije mi jasno. Devojčica je komunicirala sa lekarima koji su je odma odvezli - kaže jedan od stanara u blizini nesreće.

(Kurir.rs/S.Stojanović)