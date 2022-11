ZNAČI, SAD SAM I JA ČLAN ŠKALJARACA JER SU MI UBILI MUŽA? Udovica progovorila o ratu klanova MORBIDNO JE DA SE PORODICE DELE

Dragana Šahović, supruga Jasminka Šahovića (37), koji je u januaru ove godine u Podgorici ubijen eksplozivom postavljenim pod njegov automobil, ranije je u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir pričala o jezivim detaljima njegove smrti, a sada je za podkast "Trag" ponovo progovorila o tragediji koja ju je zadesila.

Podsetimo, Šahović je bio označen kao pripadnik škaljarskog klana, koji već osam godina vodi krvavi rat sa kavačkim klanom.

- Jasminko je ustao, obukao se, telefonirao i seo u auto. Nakon nekoliko minuta čula se eksplozija. Skuvala sam kafu ne sluteći da je nešto tako strašno moglo da se dogodi, a onda je počeo da mi zvoni telefon. Istrčala sam u pidžami i videla rasute komade njegovog tela po putu, otkinutu ruku na kojoj piše ime našeg sina, po toj tetovaži prepoznala sam muža - ispričala je ranije za Kurir Šahovićeva udovica.

Ona je sada u podkastu "Trag" ispričala i da je njen suprug radio u jednoj građevinskoj firmi. Dan pre ubistva su, kako kaže, proveli su zajedno, a na dan ubistva on je krenuo na posao.

Policijski dosije Sumnjičio se za prebijanje advokata Jasminko Šahović imao je policijski dosije. On se sumnjičio da je pre nekoliko godina u podgoričkom naselju Siti kvart napao advokata Lazara Akovića i izudarao ga šipkom po glavi i telu. Policija, međutim, nikada nije dokazala da ga je zaista on i tukao. - On je uhapšen 2017. godine na osnovu tvrdnji da je napravio prevaru. Dva meseca nakon toga na najbrutalniji mogući način policija upada u naš stan, u kom smo živeli sin i ja dok je muž već bio u istražnom zatvoru, i donose naredbu za pretres stana. Nisam znala o čemu se radi. Uporno su tražili u stanu šipku i biciklu i insistirali da im pokaćžem gde je bicikla. Ja u životu nisam vozila bicikl. Tada su mi saopštili da je moj muž počinio pokušaj ubistva Lazara Akovića. Pitala sam kada i oni su mi rekli. Setila sam se da je suprug u tom periodu bio u pritvoru zbog prekršaja i pokazala sam im te papire. Njima je bilo neprijatno - kaže Dragana.

- Ja sam 15 godina živela sa njim i bila bih upućena sigurno u to da je on bio član neke kriminalne grupe "škaljarci", "kavčani"... Kao jedina osoba koja je tolike godine bila uz njega, ja bih znala da je on bio član neke kriminalne organizacije sigurno. Mene je šokirao način na koji je on ubijen. Ja sam sedela u kući i čula sam jaku detonaciju, ali ni jedan delić mene nije ni pomislio da je ubijen moj suprug. Dobila sam poziv od strane policije i pitali su me, pošto se vozilo nije vodilo na mog pokojnog supruga, ko je u vozilu tog trenutka. Ja sam rekla: "Pa suprug je pošao na posao, zašto me to pitate?". Rekli su da će doći policija da mi objasni i da je bio udes. Pošto je to bilo nedaleko od kuće u kojoj smo živeli, po saznanju da je bio udes, ja sam izašla na ulicu i videla sam sprženi auto i njegov leš - irpičala je udovica.

1 / 4 Foto: Kurir

Kako dodaje, nadležni organi do sada nisu utvrdila ništa u vezi surove likvidacije njenog muža, što joj je jako čudno.

- Dva mobilna uređaja koja su kod njega nađena, njegovo vlasništvo, još se veštače. Oni za sad nisu otkrili ništa. Mislim da je ključan materijalni dokaz za istragu njegov mobilni, dva aparata - rekla je ona i navela da njenom suprugu pre ubistva nije prećeno, jer da jeste, ona bi to primetila i znala bi.

Mobilni telefon Mogu da otključaju aparat - Ako je moj muž počinio neko krivično delo, ako je spremao neko krivično delo, ako je bio član nekog klana, naravno da u tom njegovom mobilnom uređaju moraju da postoje njegove komunikacije sa licima za koje ja ne znam. Znam da je postojala jedna Vajber grupa iz firme u kojoj je radio. Znam da je imao par poziva, njegovi najbliži članovi porodice su poligrafski testirani zbog komunikacije pred ubistva, Ako smo mogli da stavimo brata na poligraf, onda smo mogli i telefon da otključamo - rekla je Drgana.

- Moj muž se zaposlio, on je radio i primao je mesečnu platu i apsolutno ni jedan predmet u našoj kući nije došao od kriminalnih radnji. Razne spekulacije, povezivanje sa narko-bosovima, sa ogromnim količinima kokaina nam nanose samo štetu - tvrdi ona.

Dragana kaže da je došla do dva snimka na kojima se vidi lice kako ulazi u automobil koje je njen suprug koristio.

- Vidi se kako je on nešto stavio u kola i kako se trčećim korakom udaljio sa prakringa na kom je bio auto parkiran. Ja svog supruga znam, to moj suprug nije. Po mojim saznanjima taj snimak je nastao u subotu, dva dana pre njegovog ubistva. Verovatno da je taj snimak dostavljen nadležnim organima, ali nemam saznanja da li su utvrdili ko je osoba sa snimka. Teško je živeti sa tim da smo došli do te granice neljudskosti da na taj način ubijaju ljude. Oni su njega nazvali "škaljarcem". Pa, zna se šta imaju "škaljarci" i što je najvažnije on nikada ne bi svog sina stavio u auto u kom će biti ubijen, a dan pre smrti on se vozio sa sinom tim istim kolima. Da je znao da mu preti opasnost on ga ne bi stavio u taj auto - tvrdi Dragana.

Na pitanje da li je njen muž ubijen u ratu kotorskih klanova, kao i da li se on družio sa osobama iz škaljarskog klana, udovica kaže:

- Ja mogu da stanem sa nekim i da me obeleže kao "škaljarca". Jedan inspektor mi je rekao da počnem da učim kodekse kriminalaca, znači sad sam i ja član škaljarskog klana, jer su mi ubili muža?! Ja tvrdim da on nije imao nikakve veze sa škaljarskim klanom. Svi njegovi drugovi i prijatelji znaju o čemu ja pričam. Jako je važno da se zna kako su napravljene te podele. Desio se neki slučaj u zatvoru kad su nekoga ranili i tada su se u zatvoru, podelili su ih na "škaljarce" i "kavčane" i to sam saznala prilikom poseta mužu. Verujte da ne znam gde je pripadao moj suprug, jer je meni to bilo totalno nebitno i morbidno da nas dele na grupe. Verovatno ta dva lica što su se sukobila, jedan je bio jedan klan, drugi drugi klan i tako su podelili i porodcie, što je jako morbidno.

Dragana je još jednom podvukla da ona nema ni jednu indiciju da je njen muž ubijen u ratu klanova i tvrdi da ona ne poznaje ni jednog člana ni škaljarskog ni kavačkog klana.

- Ja sam imala neprijatnosti, do mene su pokušavala da dođu neka zvučna imena iz klanova i da žele komunikaciju, ali ja te ljude ne zna i niakda sa mužem nisam sedela u društvu takvih ljudi. On se uvek kretao u društvu svog deteta i mene. Kakav obračun, oko čega? Ne shvatam, kada je on dilovao drogu, kad je on hapšen zbog toga - kaže ona.

Supruga ubijenog Šahovića ističe da kako vreme prolazi, ona sve više misli da je Jasminko ubijen greškom.

- Mislim da uopšte nije bilo namenjeno njemu. Ja sam počela da komuniciram sa ljudima po pitanju toga. Važno mi je da naše dete sutra ne krene da traži ubicu. Kako vreme protiče sve više mislim da je on ubijen greškom.

(Kurir.rs)