MILOŠ DONEO ŽENI KESU IZ RADNJE, PA IZREŠETAN ISPRED KUĆE U BEVERLI HILSU: Darko mu napravio sačekušu iz osvete zbog mercedesa

Na današnji dan pre tri godine u Nišu je ubijen Miloš Radojković (25) iz Aleksinca.

Za njegovo ubistvo Darko Mitić (35) je osuđen na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora.

Sud je Mitiću izrekao kaznu od 18,5 godina zbog ubistva, kao i dve i po godine zatvora zbog nošenja oružja, te je jedinstvenom kaznom osuđen na 20 godina.

Sačekuša u kojoj je Radojković ubijen dogodila se 20. novembra 2019. godine u niškom naselju Beverli Hils.

Mitića je teretila čaura koja je nađena pored tela pokojnog Miloša, a na kojoj je nađen njegov DNK trag po analizi Instituta za sudsku medicinu u Nišu.

"Te kišne večeri Miloš je došao motorom do kuće i uneo supruzi kese s namirnicama. Kada je izašao napolje, bio je zasut mecima iz pištolja CZ 99. Na njega je ispaljeno deset metaka, a onaj u grudi je bio koban", podseća izvor.

Darko Mitić je još na početku suđenja, ali i kasnije rekao da on nema nikakve veze s ubistvom i da to on nije učinio. Darko i pokojni Miloš su bili dobri drugari, čak su se i porodično posećivali, a onda je došlo do razlaza bez nekog naročitog razloga.

Veruje se da je motiv ubistva bio Mitićev spaljeni "mercedes" 28. juna iste godine, za šta je krivio Radojkovića. Taj incident dogodio se na dan Mitićeve svadbe.

