MOTO KRIMINALACA JE "ŽIVI BRZO I UMRI MLAD!" Marković: U kriminalu se od devedesetih do danas ništa nije promenilo

Pripadnici škaljarskog i kavačkog klana se sve više hapse, dok se istovremeno ti klanovi šire. Kako do ovoga dolazi za jutarnji program Kurir TV, govorio je Blažo Marković - policijski starešina u penziji i Predsednik sindikata policajaca i policijskih starešina.

- Migracije u kriminalu se događaju zbog benefita koji će se jednog dana legalizovati ulaskom u legalan biznis. Veliki su napori da se to uradi - rekao je Marković i dodao da se od devedesetih godina kada su kriminalci smislili izreku: "Živi brzo i umri mlad! u današnjim kriminalnim krugovima ništa nije promenilo, te da žive po istom principu:

- Oni su devedesetih godina smislili to "živi brzo umri mlad" i živeli na taj način. Počeli su se ubijati međusobno, a ovo danas je samo nasleđe iz onih vrema. Tu nema nijednog drugog cilja osim profita.

Na pitanje novinara zašto dolazi do migracija u kriminalnim klanovima Blažević je odgovorio:

- Oni se nadaju da policija neće na njih , ali mi imamo jednu od najuspešnijih policija, ne u evropi nego, neću preterati ako kažem, u svetu.

On je istakao da bi krivično delo pokušaja ubistva trebalo drugačije zakonski definisati.

- Problem je u trećoj fazi pokušaja krivičnog dela koji u našem zakoniku nije dobro odrađen. To možemo videti na primeru pretnji predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, za koje sud nema dokaza i to je najveći porblem. To je kao kada moje kolege pronađu ozbiljne kriminalce i ne mogu da im nađu ništa, osim ilegalnog posedovanja oružja.

