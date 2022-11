REŠETKA NIJE PREPREKA! KRIMINALCI ORGANIZOVALI AKCIJE IZ ZATVORA! "Ovo je stvar operativne kontrole, i podmetnuta igra policije"

Pripadnici organizovanih kriminalnih bandi u Srbiji komanduju i šalju poruke svojim "kolegama", kao i suprotstavljenim grupama, na raznorazne načine. Svaka grupa ima svoj način rada, a posebno kreativni postaju jednom kada se nađu u zatvoru?

Da mobilni telefoni u zatvorima nisu retkost potvrđeno je i kada je jedan pronađen upravo u ćeliji Marka Miljkovića. Krio ga je u flaši punoj peska koja mu je služila kao improvizovani teg. Sumnja se da je on sa njega organizovao rad članova grupe na slobodi, slao naređenja i pretio suparnicima.

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji i advokat Milan Popović bili su gosti u Redakciji i komentarisali ove pokušaje i mogućnost delovanja kriminalaca iza rešetaka.

- Ljudi moraju od nečega da žive. Sada je sve presečeno i poljuljano, ali nije to više ono što je bilo. Mladi ljudi su pogrešno procenili da će ceo život moći lagodno da žive, a sada vide da to nije to - rekao je Karan.

- Ovo sa telefonima je propust u ustanovama koje obezbeđuju zatovrenike - rekao je Popović i dodao da samo za posetu u zatvorima postoje detaljni pretresi svega.

Kako kriminalci nađu načine komunikacije da prođu kontrole, Karan je rekao da je to sastav operativne unutrašnje kontrole i da ovo može biti podmetnuta igra policije.

