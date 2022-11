HAOS NA SUĐENJU ALEKSIĆU, ODBIO DA ODGOVARA NA PITANJA: Advokata Radulovićeve optužio za maliciozne izjave EVO KAD SVEDOČI MILENA

BEOGRAD - Suđenje vlasniku dramskog studija Miroslavu Aleksiću, optuženom za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole, odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu jer je okrivljeni odbio da odgovara na pitanja punomoćnika!

Nakon višečasovnog iznošenja odbrane na prethodnom ročištu danas je na red došlo da okrivljeni odgovori na pitanja branilaca, sudskog veća, tužilaštva ali i punomoćnika oštećenih.

1 / 13 Foto: Stefan Stojanovic/MONDO

Pitanja za Aleksića imali su samo punomoćnici na čelu sa Jugoslavom Tintorom koji zastupa oštećenu Milenu Radulović, ali je Aleksić odbio da mu odgovori.

- S obzirom da ste u iznošenju svoje odbrane rekli da niste učitelj, ni nastavnik, moje pitanje je da li ste obavljali funkciju učitelja ili nastavnika - upitao je Tintor okrivljenog na šta je Aleksić odgovorio da nije spreman da prihvati njegova pitanja.

- Razlog je taj što su zastupnici oštećenih vodili kampanju u medijima protiv mene, rekao je Aleksić i istakao i da je brojao izjave koje je punomoćnik Milene Radulović dao i medijima.

1 / 11 Foto: Stefan Stojanovic/MONDO

- Tintor je 73 puta davao maliciozne izjave u varijanti da se ovaj slučaj premesti u sudnicu javnosti - rekao je okrivljeni. Sud je tada doneo odluku da se proces nastavi 20. decembra kada će svedočiti dve oštećene, polaznice škole Mike Aleksića, N. V. i M. Ć.

Milena će svedočiti

Punomoćnik Milene Radulović, Jugoslav Tintor rekao je za medije da je odbijanje okrivljenog da odgovori na pitanja dokaz da ja njegova odbrana slaba.

- On je godinu dana iznosio odbranu i sad kad je došlo vreme da tu odbranu pojasni on je odbio da odgovara na naša pitanja. To je dokaz da je njegova odbrana slaba i neutemeljena - rekao je Tintor.

00:34 MIKA ALEKSIĆ DOŠAO U PALATU PRAVDE SA DULETOM SAVIĆEM: Samo što je ušao u sudnicu, ročište već odloženo (FOTO)

On je objasnio i da će Milena Radulović svedočiti, ali da je sud prednost dao devojkama koje su poslednje žrtve Aleksića. - Ona je bila spremna i za naredno ročište, potpuno je pripremljena na sve, ali sud je odlučio da krene od poslednjih žrtvi, tako da će svedočiti kad za to dođe vreme.

Kurir.rs/D.A.