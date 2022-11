JEZIVO! PRVI PUT O SLIKAMA IZ KUĆE STRAVE - LALIĆ OTKRIO ZAŠTO SU SE FOTOGRAFISALI SA ŽRTVAMA: Veličković je tada bio živ!

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka koja se tereti za sedam ubistava i tom prilikom je svedok saradnik Srđan Lalić nastavio svoje svedočenje i između ostalog, govorio o fotografijama sa žrtvama.

Tužilac: Da li ste se vi lično fotografisali sa nekom od žrtava?

Lalić: Bio sam na fotografiji koju je fotografisao MIloš Budimir, sa Belivukom i pokojnim Goranom Veličkovićem. Tada je još bio živ

Tužilac: Šta je razlog da se napravi takva fotografija?

Lalić: Nisam ja inicirao, verovatno je Miloš Budimir hteo da fascinira Miljkovića, sugerisao nam je, tako je nastala ta fotografija.

Tužilac: Što su pravljene fotografije žrtava?

Lalić: Da se zastraši suprotan klan, te fotografije su pokazivane i drugim licima, to je bio instrument širenja straha, to je trebalo da bude efekat. Kada je stigla informacija da su škaljari nešto slično uradili, to je bio odgovor, da može i brutalnije. To je bila poenta, zastrašivanje.

Između ostalog je rekao i da je ima uvid u fotografije na Miljkovićevom telefonu.

- U decembru 2020. godine sam imao uvid u oko 3.500 fotografija na Miljkovićevom telefonu, vršio sam mu transfer da ih sačuva u slučaju da izgubi telefon, ili u slučaju hapšenja, jer se u tom slučaju telefon "prži", pokreće se daljinska komanda koja uništava sav sadržaj na "skaju", koji onda nestaje nepovratno - objasnio je Lalić.

Tužilac: Kako su slane suprotnom klanu?

Lalić: Putem skaja, i to tako što se vidi da li je primalac video fotografiju, postoji komanda za povraćaj fotografije, kada je primalac otvori pokrene se komanda i ta fotografija nestane. Tako je rađeno da kod njih ne ostane kao dokaz koji može da napravi problem.

