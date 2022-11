MALI ŠIJAN OSUĐEN NA GODINU I PO DANA ZATVORA: Naslednik ubijenog "surčinca" učestvovao u pucnjavi u kafani, ukinut mu pritvor!

Vukašin Šijan (23), mlađi sin ubijenog Zorana Šijana osuđen je danas na godinu dana i šest meseci zatvora u Višem sudu u Beogradu, zbog nasilničko ponašanje u jednom restoranu na Autokomandi početkom marta, kad je u nogu ranjen Marko K., dok je Marko Vidaković (25) dobio četri godine i devet meseci zatvora.

Vukašin Šijan je osuđen na goninu i šest meseci, s tim da mu je u kaznu uračunuata i opozvana ranija uslovna osuda na osam meseci zatvora. Sud mu je danas ukunuo pritvor .

Da podsetimo, Šijan je na prehodnom ročištu priznao krivicu za nanošenje teških telesnih povreda, kao i njegov prijatelj Marko Vidaković (25). Obojica su u sudu izneli odbranu navodeći da ne spore ništa iz optužnice. Šijan je tada ispričao da su celu noć bili u jednom klubu i da su pili viski, a da su nakon toga otišli u kafanu gde se i dogodio incident.

vukašin šijan foto: Printscreen Facebook

- Momak koji je sedeo za susednim stolom sve vreme je uporno gledao u mene. Pitao sam ga da li se poznajemo, ali me je iskulirao. Onda sam ga pitao: "Šta me gledaš? Tada je ustala i našem stolu prišla devojka koja je bila sa njim i počela da me vređa i da mi psuje majku. Dva puta sam joj fino rekao da se skloni, ali je bila uporna i nastavila je vređanja. Pominjala mi je i pokoljenja i na kraju me je pljunula. Tad sam ustao i gurnuo je, ali ne da je povredim, već da je sklonim, a ona je pala preko neke stolice - rekao je Šijan.

Tada je, kako priča Šijan, ustao taj dečko i krenuo ka njemu.

ovde se desio incident foto: Nenad Kostić

- I ja sam prišao njemu i udario ga pesnicom nekoliko puta. Video sam da iz toaleta istrčava drugi momak. Mislio sam da nosi nož u ruci i odjednom je pao. Krivo mi je što se ovo izdešavalo i ne umanjujem svoju krivicu. Trebalo je drugačije da reagujem, da ustanem i izađem napolje, ali eto nisam i to se sve desilo. Napravio sam veliku glupost i pogrešio sam - dodao je tada Šijan.

Njih dvojica su već osam meseci u pritvoru.

Kurir je pokušao da stupi u kontakt sa advokatom Nemanjom Govedaricom, Šijanovim braniocem, ali se on nije javljao na naše pozive.

(Kurir.rs)