BOLESNI UM! Svedok-saradnik Srđan Lalić otrkio: Marko Miljković je bio MOZAK JEZIVIH ZLOČINA u Ritopeku!

Svedok-saradnik Srđan Lalić, koji je u zamenu za 18 godina zatvora odlučio da pred sudom ispriča sve što zna o krivičnim delima koja je počinila kriminalna grupa Veljka Belivuka, izjavio je juče pred Specijalnim sudom u Beogradu da je "mozak svih operacija" koja se tiču brutalnih ubistava u kući strave u Ritopeku, bio Marko Miljković.

Na pitanje sudije da objasni kako je došlo do toga da se za surova ubistva klana obezbedi kuća u Ritopeku, koja je imala specijalni bunker u kom su brutalno kasapljeni i u mašini za mlevenje mesa ubijani ljudi, Lalić je objasnio da je upravo Miljković sve osmislio.

lalić i belivuk nasmejani dok muče žrtvu foto: Printscreen

- Bio sam zainteresovan za to pa sam razgovarao sa Miljkoviće i Vladom Draganićem (vlasnikom kuće u Ritopeku prim.aut.). Pitao sam i koliko bi koštalo da meni tako nešto napravi u inostranstvu. Prethodno su vršene likvidacije kao likvidacije, ubistva oružjem, kao na šinama. A onda je Miljković to osmislio, bio je mozak te operacije, za sva ta ubistva, od početka do kraja, on je sve osmislio - optužio je Lalić Marka Miljkovića u sudnici i objasnio da je odlučio da postane svedok saradnik zbog "odnosa dela kavačkog klana prema ostalim pripadnicima posle hapšenja".

Svedok saradnik, koji je tokom prethodnih ročišta govorio o sedam likvidacija koje su obuhvaćene optužnicom ali i brojnim drugim zločinima koji se vode kao nerešeni, juče je objasnio da su tela kasapili, sekli, a potom mašinu i prostorije prali varikinom i sonom kiselinom jer su se vodili Miljkovićevom logikom da ako "nema tela, nema dela".

miljković i belivuk foto: MUP

- Svako bi se zapitao zašto se to sve radi na taj način, i ja sam. Miljković mi je objasnio da je cela poenta da se telo trajno ukloni, da ga nema, da ne može da se recimo iskopa, i da u toj varijanti, prema njegovoj priči, ne bi mogao ni da se pokrene sudski postupak. Sigurno je bilo mnogo lakših načina da se ubije čovek, al ovo je razlog što je odabran taj - priznao je juče u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu Srđan Lalić.

Lalić je detaljno govorio i kako su žrtve prvo mučili, a potom im sekirama odsecali glavu, ruke i noge, vadili organe i sekli ostatak tela, skidali kožu sa glave "da kosa ne bi zaglavljivala mašinu". Na pitanje da li se lično fotografisao sa nekom od žrtava, on je progovorio i o čuvenoj slici na kojoj je nasmejan sa Belivukom i ubijenim Goranom Veličkovićem.

- Bio sam na fotografiji koju je fotografisao Miloš Budimir, na njoj su i Belivuk i pokojni Goran Veličković koji je kada smo se slikali, bio još živ. Nisam inicirao tu fotografijju, Budimir je verovatno hteo da fascinira Miljkovića, koji nije tada bio sa nama, sugerisao nam je, tako je nastala ta fotografija - rekao je Lalić a na pitanje zamenika tužioca, zbog čega su uopšte pravljene jezive fotografije žrtava iz "klanice" svedok saradnik je odgovorio:

skrivena prostorija i mašina za industrijsko mlevenje mesa foto: MUP Srbije

- Da se zastraše pripadnici suprotnog, škaljarskog klana. Te fotografije su bile instrument širenja straha, strah je trebalo da bude efekat. Kada je stigla informacija da su škaljari nešto slično uradili, to je bio odgovor, da može i brutalnije. To je bila poenta, zastrašivanje - rekao je on i naveo da su pripadnicima škaljarskog klana fotografije slane putem skaja.

Ukrali od škaljaraca 700.000 evra Srđan Lalić je otkrio i da su on Bojan Hrvatin i Marko Budimir, po nalogu rođaka Radoja Zvicera, Radoja Živkovića koji je uhapšen u Istanbulu zbog ubistva vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, od škaljaraca uzeli 700.000 evra i tda je taj novac prisvojio Živković. Kako je naveo, taj novac im je uzet posle otmice Mila Radulovića Kapetana u Crnoj Gori. radoje zvicer, navodni vođa kavačkog klana foto: detective-info.com.ua - Za učešće u "ratu" pripadnicima grupe isplaćivane su nagrade, mislim za zasluge u ratu izmedu kavača i škaljara. Ja sam jednom dobio pet, drugi put deset hiljada evra. Nebojši Jankoviću je kavački klan isplatio 100.000 evra za ubistvo u Crnoj Gori, a dobio je i rolex koji je ubijeni Damir Hodžić imao na ruci - otkrio je Lalić i dodao da su krajem 2020. kod Pančevačkog mosta kupili i plac koji je plaćen 100.000 evra.

Otkrio lokaciju Ubijene škaljarce na Krfu locirao preko skaja Srđan Lalić juče je tokom opširnog svedočenja otkrio da je grupa planirala likvidacije nedavno ubijenog Luke Perenčevića kao i Dejana Savića, ali je priznao i da je on lično otkrio lokaciju Alana Kožara i Damira Hadžića, koji su u julu 2020. ubijeni na Krfu. Podsetimo, nekoliko meseci ranije, u januaru ubijeni su u Atini Igor Dedović i Stevan Stamatović, visokopozicionirani pripadnici škaljarskog klana. alan kožar i damir hadžić foto: MUP RS - Prvi put sam skaj dobio pre ubistva na šinama od Belivuka, ali sam ga posle tog ubistva uništio. Od 2018. sam postao distributer skaja. Preko portala kom sam imao pristup početkom 2020. sam uvideo da na skaju mogu da vidim u kojoj se zemlji trenutno nalazi skaj koji neko koristi. Rekao sam to Živkoviću, odmah mi je prosledio da proverim gde je desetak osoba, među kojima su Kožar i Hodžić. Dobio sam povratnu informaciju da su na mreži kozmo, to je bio ključni trag za njihovo pronalaženje, jer su svi mislili da su napustili Grčku posle ubistva u Atini. Za to mi je obećao kilogram kokaina ali mi nije isplatio - priznao je Lalić.

Belivuk se smejao Jezivi detalji kasapljenja Srđan Lalić ispričao je i da je lično Veljko Belivuk ubio Aleksandra Gligorijevića, tako što mu je glavu odsekao sekirom, a da su posle ubistva Gorana Veličkovića Goksija u rasparčavanju tela učestvovali osim Belivuka i Nebojša Janković i Miloš Budimir. veličković, miljković i belivuk foto: Starsport - Konkretno u komadanju sekirom su učestvovali Belivuk, Budimir, Janković i ja sam pomogao. Tada sam prvi put video kako se to radi. Proces je bio jednostavan. Uglavno je jedno lice odvajalo sekirom glavu, stopala, u slučaju Veličkovića je to bio Belivuk. Baratao je sa sekirom. Odvoji glavu od tela, stopala, šake, Miloš Budimir i Janković su tim velikim nožem pravili kao vodice po telu, da lakše sekirom može da se razdvoji, usitnjavaju se udovi. Zatim se nožem otvori trup, organi se odlože u odvojeni džak, sekirom se usitnjava torzo i na posletku se sekirom usitnjava glava, a pre toga se nožem skida koža sa glave da kosa ne bi zaustavljala mašinu i svi ti usitnjeni delovi, koji na kraju budu 20 puta 20 santimetara, neki i sitniji, to se odlaže u najčešće tri plastične kade i to se provlači kroz mašinu i melje. Sadržaj bude želatinasto voden, odlaže se u providne PVC džakove, koji se ubacuju u bele džakove, da ne iscuri sadržaj u garaži - naveo je svedok saradnik, dok se Belivuk smejao slušajući.

foto: Kurir

(Kurir.rs - Ekipa Kurira)