ZBOG ČEGA LALIĆ SVE SVALJUJE NA MILJKOVIĆA? Marković: Svedoci saradnici su potpuno nepotrebni! Neko drugi će optužiti Belivuka

U Specijalnom sudu u Beogradu izlaganjem okrivljenog-saradnika Srđana Lalića, je juče nastavljeno suđenje pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se potvrđenom optužnicom terete za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmicu i silovanje. Lalić je u svom svedočenju kao glavnog organizatora kriminalnih radnji označio Marka Miljkovića.

O ovom preokretu u procesu Belivuk - Miljković govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Predrag Savić, advokat i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.

foto: Kurir Televizija

- Kolege policajci su odlično odradile posao. Svedoci saradnici su bili nepotrebni. Toliko ima doklaza da je potpuno nepotrebno svedočenje. Lalićevi advokati ga vrlo vešto savetuju i podučavaju. Ne znamo iz kog razloga je došlo do tog preokreta da je Miljkovića označio kao glavnog - rekao je Blažević i dodao:

- Odjednom je sad Miljković za sve kriv. Mislim da je stvar u sledećem. Ima još dva svedoka saradnika koji takođe treba da svedoče, da bi kao i Lalić opravdali 18 godina. Znači nešto neko mora da kaže i za Belivuka. Ako sve ispriča Lalić, šte će njima ostati? - oceno je Blažević.

Savić smatra da su svedoci saradnici u procesu Belivuk-Miljković bili neophodni, ali da se njihova svdeočenja moraju poklopiti sa prikupljenim dokazima.

- Nema tela - nema dela to je isuviše naivno zasnovana odrbana, ali baš zbog toga su potrebni svedoci saradnici. Njihovim svedočenjima se dokazuju optužbe - rekao je Savić i istakao do protiv optuženih postoji mnoštvo doklaza.

foto: Kurir Televizija

- Nema tela, ali nema ni ljudi. Imamo fotografije, imamo komunikaciju, verovatno će biti i nekih biološko hemijskih tragova, tako da će forenzičari igrati važnu ulogu. Jako su bitna svedočenja svedoka saradnika, ali njima se ne veruje bezrezervno. Njihovi iskazi se moraju potvrditi upoređivanjem sa ostalim dokazima - kađe Savić i ocenjuje rad tužilaštva veoma uspešnim:

Nemam običaj da hvalim tužilaštvo. Uglavnom ga kritikujem. Milslim da je u ovom predmetu tužilaštvo odradilo jako dobar posao, jer je obezbedilo tri svedoka saradnika. To nije nimalo lako, jer podrazumeva pregovore. To su i procene i td. To sve mora da prihvati sud. Tehnologija pridobijanja svedoka saradnika je veoma komplikovana i zbog toga sve pohvale za tužilaštvo.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud