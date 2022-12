"PO KOVERTI KOJU JE NOSIO INSPEKTOR, ZNALA SAM DA JE ON NA AERODROMU!" Ovako je izgledao susret novinarke Kurira i Luke Bojovića

Deportacija Luke Bojovića iz Španije u Srbiju u žiži je javnosti. Nekadašnji "zemunac", borac Arkanove garde, i sin nekadašnjeg direktora zoo-vrta, Luka Bojović deportovan je u Srbiju.

On je slobodan čovek, jer se protiv njega ne vodi nijedan krivični postupak, ali je meta celom kavačkom klanu i šefu klana Radoja Zvicera.

foto: kurir tv

Kako sada stvari stoje i koje su mogućnosti Luke Bojovića u Srbiji, govorili su u jutarnjem programu Kurir TV Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira, Nemanja Todorović, advokat i Dejan Radenković, bivši visoki funkcioner MUP-a.

foto: Kurir tv

- On je pravo iz zatvora doveden na aerodrom. Pripadnik i inspektor tamošnje policije je nosio kovertu sa njegovim imenom i po toj koverti sam i znala da će on biti sproveden. Mere su bile na vrhunskom nivou.To je na aerodromu bila tema broj 1 - rekla je Stanišić koja je prisustvovala njegovom sprovođenju do aerodroma.

- On je sve vreme radoznalo gledao ljude! Ja sam mu mahnula, ali nije bio siguran da njemu mašem. Prišla sam mu, sa njim su bili dva pripadnika španske policije koji su ustali da me zaustave da ne bih razgovarala sa njim. Pozdravili smo se. Predstavila sam se i rekla mu da sam boravila zbog njega u Madridu. Nasmejao se i videla sam da mu je bilo prijatno - ispričala je Stanišić

Ona je u nastavku prenela da ga je pitala kako se oseća povodom dolaska u Srbiju.

- Porazgovarali smo u nekoliko minuta, ali sam za to kratko vreme shvatila da je jako pristojan i staložen, kao i svi ostali građani - podelila je sa gledaocima Stanišić.

04:05 PO TOJ KOVERTI SAM ZNALA DA JE BOJOVIĆ NA AERODROMU!

Standardna procedura u slučaju ekstradicije nije mogla biti u potpunosti sprovedena jer su dokumenta Bojovića istekla, ispričao je Todorović.

foto: Kurir tv

- Pošto se radi o izručenju, on, nakon odslužene kazne, mora biti vraćen u državu odakle je. Ukoliko dokumenti nisu validni, ambasada Srbije je dužna da izda dokument koji bi to i omogućio - rekao je Todorović.

Postojanje mogućnosti da će doći do nemira u podzemlju sada, nakon Bojovićevog dolaska je osnovana na šta je upozorio Radenković.

- On važi za čoveka koji se nije puno eksponirao. Ima veoma mali krug ljudi kojima veruje i sa kojima komunicira. Ne bih želeo da uzburkavam javnost, ali verujem da je imao puno vremena da razmišlja i svestan je da je pod uslovnom kaznom i da će se pratiti svaki njegov korak - naveo je Radenković.

foto: Kurir tv

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.