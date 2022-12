DA LI JE LUKI BOJOVIĆU UGROŽEN ŽIVOT? Advokat Zora Dobričanin: Jedna policijska izjava bila je dovoljna! PRIPREMA SE TEREN

Posle 10 godina zatvora u Španiji, Luka Bojović, nekadašnji navodni vođa zemunskog klana, ponovo je u Srbiji.

Naime, on je u sredu sleteo na beogradski aerodrom , a fotografije iz aviona i ekskluzivnu izjavu prvi je imao Kurir.

Bojović je rekao da je srećan što je u Srbiji, ali da u ovom trenutku nema planova za budućnost.

Na ovu temu u emisiji "Usijanje" govorili su Zora Dobričanin-Nikodinović, advokat urednik u Kuriru Mladen Radulović.

Dobričanin je prvo rekla da je Bojović slobodan čovek, pa je to obrazložila iz pravnog aspekta.

- Bojović je apsolutno slobodan čovek i ovo nije bio proces ekstradicije jer on nije bio u ekstradicionom pritvoru, već je u Španiji bio na izdržavanju kazne zatvora na koju je osuđen i koju je izdržao do uslovnog otpusta. Optužnica ne može da se povuče, postoje načini kojima se okončava krivični postupak, kada već imate optužnicu koja je stala na pravnu snagu, a taj postupak može da se okonča osuđujućom, oslobađajućom ili odbijajućom presudom - započela je advokatica.

Osvrnula se na Bojovićeva dokumenta, kao i to da niko ne može da mu uskrati izdavanje istih u rodnoj državi.

- S obzirom na to da su njemu dokumenti istekli, on nije mogao da dođe bez putne isprave. To je on iskoristio kako bi iz Španije došao u Srbiju, ne možete baš ući u državu bez ikakve isprave. Ne znam koji je razlog zbog kojeg je obavljen taj razgovor, moguće da je ugrožena njegova bezbednost, s obzirom na to da je pre mesec dana jedan istaknuti policijski službenik rekao da je Bojovićeva bezbednost u Srbiji prilično ugrožena. Moguće da su ga pitali da li mu je potrebno obezbeđenje, što je meni sasvim logično. On može da izvadi sva dokumenta, ne može se ugroziti državljanstvo u onoj državi u kojoj ste rođeni, to vam ne može niko uskratiti niti zabraniti - rekla je Dobričanin-Nikodinović.

Advokatica je zatim objasnila da pretpostavka da će načiniti krivično delo samo umanjuje značaj specijalne prevencije koju čini zatvor.

- Mnogi su očekivali i nekako je napravljen spektakl oko njegovog dolaska, da ni malo ne bi iznenadilo da je Bojović napravio teško krivično delo na aerodromu ili na putu do smeštaja. On je bio 10 godina u zatvoru, sigurno nema nameru da vrši krivična dela. On se kriminalizuje na osnovu pređašnjih dela, jer je poznavao određene ljude. Mi zaboravljamo da, kada je on otišao u zatvor, nisu ni postojali ti klanovi. Tad su svi bili dobri jedni sa drugima, tako da Bojović u ovom trenutku ne bi trebalo da ima eksponirane neprijatelje. Te priče da će se on nekom svetiti mi deluju kao priče koje pripremaju teren da se njemu nešto namešta, da će mu neko napraviti neko zlo - rekla je advokatica, pa dodala:

- Ono što hoću da kažem je to da pretpostavka nevinosti mora da se poštuje, svrha kažnjavanja je ostvarivanje cilja generalne i specijalne prevencije. Generalna znači da kazna utiče na druge da ne vrše krivična dela, a specijalna da utiče na njega kao pojedinca da ne vrši krivična dela. Pretpostavka da će on odmah da učini krivično delo umanjuje značaj specijalne prevencije, a ugrožava generalnu prevenciju.

